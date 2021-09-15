Конкурс патриотической песни прошел в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости страны и декады, посвященной Дню языков народа Казахстана, в Бурабайском районе состоялся конкурс патриотической песни «Қазақ тілі - ғажап тіл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В творческом мероприятии, прошедшем в онлайн-формате, приняли участие 10 конкурсантов, являющихся представителями разных этносов.

Как отметили организаторы мероприятия, конкурс проводится с целью популяризации государственного языка, развития интереса к государственному языку среди представителей других этносов, воспитания патриотизма молодежи, развития музыкального творчества и выявления талантливых исполнителей.

«Конкурсанты исполнили популярные патриотические песни на казахском языке, продемонстрировали хорошие вокальные данные. Итоги конкурса будут подведены 17 сентября на торжественном закрытии декады языков. При оценке выступлений участников будут оцениваться вокальные данные, техника исполнения, степень сложности музыкального произведения, сценический образ и артистизм», - рассказали в районном отделе культуры и развития языков.

К слову, в Акмолинской области в рамках декады языков народа Казахстана проведен ряд разноформатных мероприятий. В их числе открытие курсов по изучению казахского языка в областной универсальной научной библиотеке имени Магжана Жумабаева, айтыс с участием молодых акынов «Тіл мәртебесі – ел мәртебесі», интеллектуальная игра «Ұшқыр оймен шешен тіл», викторина «Своя игра» и другие. В целом в регионе в рамках декады языков будут проведены около двух тысяч мероприятий.