Конкурс «Наурыз сәні – көже» прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 10 предприятий Акмолинской области продемонстрировали свое умение в приготовлении наурыз коже. В преддверии празднования Наурыз мейрамы в ДК «Кокшетау» управлением культуры и Советом деловых женщин Акмолинской области при Национальной палате предпринимателей Атамекен был проведен конкурс «Наурыз сәні – көже», передает корреспондент МИА «Каинформ».

Как отметили в пресс-службе управления культуры региона, целью конкурса стали популяризация национальной кухни, сохранение национальных кулинарных традиций среди населения, распространение передового опыта в сфере общественного питания.

«Наурыз невозможно представить без традиционного наурыз коже. Суеверный казахский народ с самого начала придавал значение святости, священным числам. Поэтому это блюдо было приготовлено из семи разных ингредиентов. Для приготовления наурыз коже используется семь видов продуктов: вода, мясо, ячмень, кефир, курт, соль, зелень», - поделилась руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

Для гостей конкурса была организована выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Свои изделия представили вниманию зрителей мастер лоскутного одеяла Улжалгас Карымсакова, мастер ткачества Кенжебай Смагул, мастер по войлоку Улболсын Аскарова.

Показать свое мастерство в приготовлении наурыз коже вызвались представители 10 предприятий Акмолинской области: ТОО «ГорМолЗавод», ТОО «Евразия групп Казахстан», ТОО «КокшетауЭнерго», ТОО «Аксай нан Кокшетау», филиал АО «Евразийский банк», АО «Кокшетауские минеральные воды», ТОО «Асыл арман», ТОО «Бижан», ОО «Объединение поляков Акмолинской области» и ИП Шуатаева Толеш Рамазановна.

Жюри оценивало не только вкус и приготовление блюда, но и его подачу, оформление, презентацию и оригинальность.

По итогам конкурса первое призовое место присуждено ТОО «КокшетауЭнерго», на втором месте – ОО «Объединение поляков Акмолинской области», третьими стало ТОО «Евразия групп Казахстан». Номинацию «Приз зрительских симпатий» получил филиал АО «Евразийский банк», а специальный приз Совета деловых женщин был присужден АО «Кокшетауские минеральные воды».

Все участники конкурса были награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками.