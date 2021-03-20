ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - В излюбленном месте отдыха акмолинцев Зеренде готовность к празднику продемонстрировали работники сферы общественного питания, приняв участие в конкурсе национальных блюд «Наурыз коже - ұлыс дәмі». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Конкурсанты собрались в одном из залов центра семейного отдыха «Aurora Garden», где и накрыли праздничные столы с присущей казахам щедростью. Тут пригодились и сохранившиеся от далеких предков рецепты национальных блюд, и «ноу хау» современной кухни, украсивших дастархан превосходной выпечкой.

Особенно постаралась шеф-повар ЦСО «Aurora Garden» Баян Даирова, продемонстрировавшая разнообразие блюд. Рядом с традиционным бешбармаком, шелпеками и кумысом – баранья голова, запеченная в тесте, которую принято подавать самому уважаемому и почетному гостю, коспа, иримшик и, непременно – баурсаки, оригинально поданные на стол в сдобной «корзине».

Удивили разнообразием блюд, умением правильно, согласно обычаю, их подать конкурсантка Куаныш Ескендирова со своей группой поддержки. Гостей и жюри конкурса угостили такими редко подаваемыми сегодня на стол блюдами, как «ми палау», жаужурек, карын бурме, нарын, миниатюрными пирожками с ливером – буйрек и похожим по вкусу на манты «орама нан».

На славу постарались и другие участники конкурса – Бакыт Садыкова, Жаныл Секенова, Хазиза Сыздыкова, Айжан Муханжарова, каждая из которых представила свои «шедевры» национальной кухни. Но главным блюдом каждого дастархана был Наурыз коже.

«Сегодня состоялся замечательный праздник, который помог нам на время вернуться к истокам нашей истории, проявить национальную самобытность не только в приготовлении пищи, но и в традиционной казахской одежде, в которую облачились все участники мероприятия. Впечатления - просто невероятные! Спасибо всем конкурсантам», - поделилась заместитель акима района Райхан Габдуллина.

Мероприятие завершилось вручением ценных подарков и призов победителям и участникам конкурса.

Более 500 мероприятий, посвященных празднику Наурыз, проходят в Акмолинской области в этом году.