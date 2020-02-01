Конкурс на знание творчества Абая проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проектный офис «Рухани Жангыру» по городу Нур-Султан совместно с Национальной академической библиотекой в рамках 175-летия Абая проводит конкурс «Читай книги, стань духовно богатым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс, целью которого является популяризация произведений Абая, проводится в два этапа. На первом этапе, с декабря по январь, участники читали произведения Абая и размещали видеозаписи в социальных сетях. Отличившиеся 10 конкурсантов прошли на второй этап. «Это масштабный проект, реализуемый на городском и областном уровнях. На конкурсе задаются вопросы по биографии и творчеству Абая. Требований по возрасту участников не установлено. Самый младший участник – ученик третьего класса, самый старший – пенсионер», – сказала член жюри конкурса Айшат Жуасбаева.

Викторина, которая проводится на втором этапе конкурса, проходит в три тура: биография Абая, стихи Абая, «Слова назидания».

«Абай – паспорт нации. Слова Абая до сих пор не потеряли своей актуальности. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и XXI век» отметил, что мероприятия, посвященные 175-летию Абая, должны проходить не только в этом году, а повторяться в рамках Программы «Рухани жангыру».

«Рухани жангыру» – это не изобретение чего-то нового, это возрождение наших ценностей в национальном сознании. Знание, искусство, музыка не делятся по нациям. Абай – личность, стоящая на одном уровне с величайшими мировыми деятелями, то есть, вы изучаете личность мирового уровня», – сказала профессор Евразийского национального университета им.Л.Гумилева, доктор филологических наук Гульнар Муратова.

Уровень подготовленности конкурсантов оценивает жюри - представителb сферы литературы и абаеведы. Трое победителей, признанных лучшими, будут награждены ценными призами.