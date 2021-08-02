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Конкурс на вакантные судейские должности объявили в Казахстане

2 Августа 2021, 17:07
Конкурс на вакантные судейские должности объявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 июля т.г. Высшим Судебным Советом объявлен конкурс на занятие 282 вакантных судейских должностей, передает МИА «Казинформ».

В том числе:

6 вакансий председателей судебных коллегий областных и приравненных к ним судов;

18 вакансий судей областных и приравненных к ним судов;

82 вакансии председателей районных и приравненных к ним судов;

176 вакансий судей районных и приравненных к ним судов.

Подробная информация о конкретных должностях и требованиях к кандидатам размещена на сайте Совета (vss.gov.kz).


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