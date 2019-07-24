Конкурс на самый необычный баурсак пройдет в рамках этнофестиваля в Павлодарской области

УСПЕНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Успенский район Павлодарской области готовится к большому празднику «Ауылым - алтын бесігім», в котором примут участие гости из Алтайского края и Новосибирской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» pavlodarnews.kz.

В программу этнофестиваля, который запланирован на 10 августа, включены интересные виды состязаний - поднятие быка и барана. Самому сильному участнику, поднявшему быка, - приз 30 тыс. тенге. Силач, наибольшее число раз поднявший барана, получит его в качестве выигрыша.

По информации акимата района, в рамках этнофестиваля пройдут состязания по таким видам спорта, как аударыспақ, қазақ күресі, тас көтеру, асық ату, гиревой спорт, армрестлинг, перетягивание каната. Победители получат денежные призы. Так, победителю в қазақ күресі вручат 50 тыс. тенге. Кроме того, гости праздника смогут увидеть показательные выступления кокпаристов и беркутчи.

«На этнофестиваль мы пригласили соседей - делегации Карасукского района Новосибирской области и Славгорода Алтайского края, - сообщил руководитель отдела культуры Медет Тауаскан. - Этноаул появится на берегу озера возле села Лозовое».

Этнофестиваль развернется на нескольких площадках: ярмарка мастеров прикладного искусства, книжная выставка, фотовыставка «Жизнь Успенского района», детская развлекательная зона. Каждый сельский округ примет участие в конкурсе уникальных национальных блюд, сейчас идет работа по поиску старинных рецептов.

Кроме того, в программу фестиваля включено баурсак-шоу – будет определен самый большой баурсак, самый необычный баурсак и так далее.