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Конкурс на разработку оформления улицы Байсеитовой, скверов у ГАТОБ и КБТУ объявят в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о планируемом благоустройстве городских улиц и скверов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вдохнуть новую жизнь в старый центр города. С этой целью объявим конкурс на разработку лучшего решения по оформлению пешеходной улицы Байсеитовой, скверов у ГАТОБ и КБТУ. Сделаем эту зону местом притяжения людей творческой среды, где бы проводились музыкальные вечера, различные тематические выставки, уличные представления и показы», - написал Y Бакытжан Сагинтаев в своем Instagram .
Аким также отметил, что предстоит привести в порядок, ставший культовым фонтан «Неделька», обновить фасады близлежащих зданий. Нужно продумать гармоничный ландшафтный дизайн, вписать в общий ансамбль архитектурные формы, арки, граффити. Все это осветить, применив современные технологии.
«Учитывая пожелания горожан, создадим комфортное общественное пространство для отдыха и творческого самовыражения алматинцев и гостей города. Планируем приступить к благоустройству весной, чтобы к лету преобразовать улицу Байсеитовой и близлежащие скверы», - отметил аким.
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