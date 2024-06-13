Конкурс на предпринимательские гранты для женщин Belesteri стартует в Казахстане

В Казахстане стартует новый сезон социального проекта по поддержке женского предпринимательства Belesteri, победителям которого предоставят гранты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечают организаторы конкурса, в этом году будут предоставлены еще 30 грантов начинающим предпринимателям. Будет предоставлен бесплатный доступ к обучению основам бизнеса и в частности — ведению бизнеса на селе, в том числе с применением «зеленых» технологий. Обучение может начать каждый желающий на веб-сайтах https://ccb.kz и https://farmerschool.kz. Программа работает в Казахстане 12-й год.

После получения сертификата о прохождении обучения можно будет принять участие в конкурсе на безвозмездный грант от двух до четырех тысяч долларов (в эквиваленте в тенге). Для этого нужно представить на конкурс подробный бизнес-план. Правила подачи заявки представлены на сайте. В этом году программа расширяется, и в конкурсе на гранты смогут принять участие не только женщины, но и молодежь.

— Чтобы получить необходимую информацию о государственных мерах по поддержке села и донести ее до нашей аудитории в регионах, важно сформировать совместные программы на основе сотрудничества с общественными организациями и бизнесом. Все стороны партнерства должны действовать слаженно, — отметила председатель оргкомитета Форума сельских женщин Казахстана Майра Айсина.

В этом году добавлены новые направления программ обучения и обновлены учебные модули на инновационной образовательной платформе – ccb.kz.

— В частности, усилен прикладной характер уроков. Также в этом году впервые запускается конкурс грантов не только для женщин, но и для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, — пояснила директор Общественного Фонда «Социальная динамика» Елена Ожго.

Также в рамках проекта Belesteri в этом году продолжит свою работу «Форум сельских женщин Казахстана»: четыре форума пройдут в регионах, и республиканский — осенью в Астане, где состоится награждение победителей, им будут предоставлены гранты.

-Проект Belesteri предоставляет женщинам в Казахстане возможности открыть дело по душе и повысить семейный доход. За 11 лет мы обучили почти 100 тысяч женщин, из них более половины — за последние четыре года. Выпускницы проекта 2020-23 годов создали в Казахстане более 10 тысяч рабочих мест. Сотни женщин по всей стране с нетерпением ждут начала нового года обучения и конкурса на гранты. Это — самое главное признание для нас, — заявила организатор проекта Александра Аккирман.

В прошлом году организаторы проекта получили престижную государственную награду «Парыз» за свои социальные проекты, а проект Belesteri был признан лучшим проектом в номинации «Служение обществу — проекты крупных компаний» в ежегодном конкурсе, проводимом Американской торговой палатой в Казахстане.



