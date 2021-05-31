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    17:54, 31 Май 2021 | GMT +6

    Конкурс на лучший велопоход провели в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области прошел конкурс на лучший велопоход, посвященный 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на облуправление внутренней политики.

    В соревновании приняли участие свыше 50 человек из команд Жаркаинского, Зерендинского, Коргалжынского районов и городов Кокшетау и Степногорск.

    Мероприятие способствует развитию и популяризации велосипедного туризма, правовой культуры и ценности безопасного поведения у школьников – участников дорожного движения, повышения тактического и технического мастерства спортсменов, выявления сильнейших спортсменов области, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, коллективизма, воспитания понимания необходимости сохранения экологически чистой окружающей среды.

    «Конкурсанты предоставили для оценивания жюри – маршрутные листы, письменные отчеты о проведении велопохода, карту маршрута велопохода, фото и видео отчеты о проведении велопохода, краеведческие и исследовательские материалы, публикации о проведенном походе и другие материалы», - проинформировали организаторы конкурса.

    Материалы наиболее соответствующие требованиям положения о заочном конкурсе на лучший велопоход представили команды – ЦВР «Аулет» из г.Кокшетау и ЦДЮТ г.Державинск Жаркаинского района. Победителей и призеров конкурса наградили ценными призами и дипломами.

    К слову, это соревнование пополнило ряд многочисленных культурных и спортивных мероприятий, проводимых в регионе к юбилею суверенитета страны.


    Теги:
    Спорт 30 лет Независимости Акмолинская область
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