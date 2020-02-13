Конкурс на лучший эскизный проект памятника Абаю объявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в честь 175-летнего юбилея великого поэта и мыслителя откроют памятник. Конкурс на лучший эскизный проект памятника поэту объявлен в местных СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении культуры, архивов и документации области, в данный момент начат прием заявок на лучший эскизный проект памятника Абаю. Ожидается, что памятник будет установлен в августе этого года на пересечении бульвара Абая и улицы Есет батыра.

В 2020 году в регионе широко отметят 175-летний юбилей Абая. На территории области планируется провести около 160 мероприятий, посвященных этой дате. В Актюбинском областном историко-краеведческом музее пройдет выставка из фондов государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили», в театре состоится премьера спектакля «Абайды білмек керек ойлы жасқа».

«В регионе разработан план общественно-значимых мероприятий, выделены необходимые средства. В этом году в честь юбилея гения казахского народа Абая на территории области пройдет около 160 мероприятий. Для жителей и гостей Актобе в областном краеведческом музее будет организована выставка из заповедника «Жидебай-Борили», в областном драматическом театре состоится спектакль «Абайды білмек керек ойлы жасқа» с участием артистов филармонии. Среди учителей и людей искусства будут организованы различные конкурсы, концертные программы, выставки. В целях увековечивания памяти великого поэта в регионе на центральном проспекте города будет установлен памятник Абаю», - сообщил руководитель управления культуры, архивов и документации Актюбинской области Нурхан Кадирбаев.