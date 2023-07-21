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Конкурс на лучшие имена для родившихся тигрят объявили в карагандинском зоопарке

Автор:  
Агата Мухамеджанова
21 Июля 2023, 04:41
Конкурс на лучшие имена для родившихся тигрят объявили в карагандинском зоопарке Фото: пресс-служба Карагандинского зоопарка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском зоопарке недавно появился приплод у молодой пары тигров. Казахстанцам предложили выбрать тигрятам имена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тигрята родились в местном зоологическом парке впервые за 15 лет. В начале июня родителями стали самец Батыр и самка Миа.

По словам директора зоопарка Гульнар Адамбековой, тигрят не показывали публике, пока они не окрепнут. Сегодня детеныши здоровы и активны, но далеко от мамы не отходят.

Чтобы выбрать имена для животных Карагандинский зоопарк по традиции обратился к посетителям и объявил конкурс. Имена выберут среди подписчиков страницы зоопарка в сети Instagram.


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