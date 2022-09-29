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Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых стартует в РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Сентября 2022, 14:37
Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых стартует в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство науки и высшего образования РК объявило о проведении 3 октября конкурса на грантовое финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований молодых ученых – постдокторантов по проекту «Жас ғалым» на 2023-2025 годы, передает МИА «Казинформ».

Заявки принимаются по следующим приоритетным направлениям развития науки:

Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, экология;

Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции;

Энергетика и машиностроение;

Научные исследования в области естественных наук;

Наука о жизни и здоровье;

Информационные, коммуникационные и космические технологии;

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции;

Исследования в области социальных и гуманитарных наук;

Исследования в области образования и науки;

Национальная безопасность и оборона, специализированные научные направления.

Прием конкурсных заявок будет осуществляться до 31 октября включительно на сайте is.ncste.kz


Наука   Молдова   Молодежь   Миннауки и высшего образования РК  
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