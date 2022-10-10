Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых стартует в Казахстане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Октября 2022, 23:00
Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых стартует в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан объявляет о проведении конкурса на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

По данным пресс-службы, заявки принимаются по следующим приоритетным направлениям развития науки:

- Рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира, экология;

- Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции;

- Энергетика и машиностроение;

- Научные исследования в области естественных наук;

- Наука о жизни и здоровье;

- Информационные, коммуникационные и космические технологии;

- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции;

- Исследования в области социальных и гуманитарных наук;

- Исследования в области образования и науки;

- Национальная безопасность и оборона.

Конкурс стартует 11 октября.


Образование   Наука   Молодежь   Миннауки и высшего образования РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области