Конкурс на долгосрочные договоры с фармпроизводителями стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался конкурс на заключение долгосрочных договоров с отечественными фармпроизводителями по 1659 наименованиям лекарств и медизделий. Об этом сообщили в компании «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс на заключение долгосрочных договоров с отечественными фармпроизводителями на производство 1659 наименований лекарств и медицинских изделий объявлен на базе Единого дистрибьютора. Теперь в срок до 15 июня фармпроизводители смогут подать заявки, чтобы по итогам конкурса заключить десятилетние договоры на поставку своей продукции в медицинские организации страны.

По словам вице-министра здравоохранения РК Людмилы Бюрабековой, сегодня вопросу поддержки отечественных производителей уделяется особое значение.

«В своем выступлении Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев озвучил поручение о необходимости повышения самодостаточности казахстанской экономики. Пандемия по коронавирусной инфекции, в условиях самоизоляции целых государств, показала, насколько важно иметь собственные ресурсы для достаточного обеспечения казахстанцев средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми лекарствами», - рассказала Людмила Бюрабекова.

Как сообщил председатель правления «СК-Фармация» Берик Шарип, на конкурс объявлены 1659 наименований, в том числе 116 позиций лекарственных средств и 1543 наименования медицинских изделий.

«15 июня состоится вскрытие заявок, после чего все заявки будут направлены на рассмотрение в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК для получения отраслевого заключения о целесообразности проекта. Ведь к конкурсу допускаются не только действующие производства, но и тщательно проработанные бизнес-проекты, которые должны быть реализованы в течение ближайших двух лет», - рассказал Берик Шарип.

Все одобренные МИИР РК проекты будут изучены конкурсной комиссией, в состав которой войдут представители Министерства здравоохранения РК, НПП «Атамекен», отраслевых ассоциаций и «СК-Фармация».

«Для обеспечения открытости и прозрачности конкурса к работе конкурсной комиссии будут привлечены представители специальных мониторинговых групп НПО по рекомендации Агентства по противодействию коррупции. Также прозрачность конкурса помогут обеспечить онлайн-трансляции этапов конкурса», - отметил руководитель «СК-Фармация».

По его словам, после вынесения замечаний конкурсной комиссией, производителям будет предоставлена возможность дополнить свои заявки. Все те компании, которые будут допущены к следующему этапу, смогут конкурировать между собой, предлагая наибольшую условную скидку. Процедура также будет транслироваться онлайн. А с победителями будут заключены долгосрочные договоры поставки их продукции в медорганизации в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС. Итоги конкурса будут известны в августе.