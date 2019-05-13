Конкурс молодых пианистов «Astana Piano Passion» проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В театре «Астана Опера» прошла пресс-конференция, посвященная открытию V Международного конкурса молодых пианистов «Astana Piano Passion» с участием художественного руководителя, председателя жюри Дениса Мацуева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

В пресс-конференции также приняли участие вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова, директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Галым Ахмедьяров, заместитель руководителя управления культуры и спорта столичного акимата Нарима Мухамбеталина.

С 12 по 18 мая 2019 года в столице Казахстана проходит V международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов Astana Piano Passion. Он был основан в 2013 году благодаря совместной инициативе выдающегося музыканта, Народного артиста России Дениса Мацуева, Имангали Тасмагамбетова (ныне посла Республики Казахстан в Российской Федерации) и Общественного фонда «Accordi di Astana» при поддержке акимата и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 2013 года Astana Piano Passion по праву занимает достойное место в ряду знаковых событий мирового классического искусства и имеет высокий рейтинг среди международных конкурсов. Основными целями фестиваля являются открытие новых звезд фортепианного искусства, поддержка талантливых юных музыкантов, развитие национальной фортепианной школы, укрепление творческих связей и традиций между фортепианными школами разных стран, популяризация казахской и мировой классической музыки.

В конкурсе состязаются юные пианисты в возрасте до 18 лет в трех возрастных группах: младшей (до 10 лет), средней (11-14 лет) и старшей (15-18 лет). Его география постоянно расширяется. За историю существования Astana Piano Passion было принято более 600 заявок из 50 стран. С каждым годом желающих принять участие в конкурсе-фестивале становится все больше.

Для прозрачности судейства все этапы музыкального состязания транслируются онлайн и доступны для зрителей всего мира. Благодаря современным технологиям программы предыдущих лет увидели более 700 тысяч пользователей Интернета. С 12 по 18 мая 2019 зрители смогут следить за ходом выступлений юных пианистов в режиме online на официальном сайте конкурса и сайте Министерства культуры Российской Федерации.

Astana Piano Passion проходит в три этапа: отборочный тур (по видеозаписям), полуфинал (исполнение сольной программы) и финал (исполнение концерта с оркестром).

В 2019 году оргкомитет принял 114 заявок из 20 стран мира: 36 заявок из России, 20 - из Казахстана, 15 - из Китая, 5 - из Австралии, по 4 заявки - из Беларуси, Грузии, Монголии и Южной Кореи, по 3 - из Украины и США, по 2 - из Азербайджана, Болгарии, Канады, Сербии, Японии, по 1 - из Израиля, Коста-Рики, Румынии, Польши, Тайваня.

В результате отборочного тура определились следующие полуфиналисты.

Младшая группа:

1. Ляман Сеидова/Laman Seyidova - Азербайджан, Баку

2. Ли Цихань/Li Zihan - Китай, Цзинань

3. Shang-en pai - Taiwan, Taipei

4. Абдугулов Расул/Abdugulov Rasul - Казахстан, Алматы

5. Бирюков Николай/Birjukov Nicolaj - Россия, Троицк

6. Внутских Захар/Vnutskih Zahar - Россия, Москва

7. Kunho Jang - Seoul, Korea

8. Толстова Софья /Tolstova Sofiya - Россия, Москва

9. Цыганков Константин/Cygankov Konstantin - Россия, Краснодар

10. Чудинова Полина/Chudinova Polina - Россия, Белореченск

11. Корзун Агафья/Korzun Agafya- Россия, Москва

Средняя группа:

1.Eunseo Yoo- Seoul, South Korea

2.Kevin Chen- Canada, Calgary

3.Xingyu Zhou - Philadelphia, United States

4.Кеппель Генри Алан/Keppel Genry Allan - Казахстан, Алматы

5.Довгань Анастасия /Dovgan Anastasiya - Россия, Москва

6.Небаба Анна/Nebaba Anna -Украина, Киев\

7.Акулов Пётр/Akulov Pyotr - Россия, Москва

8.Adrian Romoff Boca Raton, - Fl, USA

9.Усков Андрей/Uskov Andrey- Россия, Пенза

10. Орлов Федор/Orlov Fedor -Россия, Москва

Старшая группа:

1. Janghyeon Yoon- Seoul, Republic of Korea

2. Рақымов Бекзат- Казахстан, Алматы

3. Pan Wenyuan- China, Beijing

4. Xinchen Wang-, China, Shanghai

5. Асанова Алия/Assanova Aliya -Казахстан, Астана

6. Ланин Арсений/Lanin Arseni -Россия, Москва

7. Немов Даниил/Nemov Daniil -Россия, Москва

8. Осминкина Алёна/Osminkina Alena- Россия, Москва

9. Подорожнова Дарья/Podorojnova Daria -Россия, Ростов-на-Дону

Организаторы обеспечивают победителей отборочного тура и сопровождающих их лиц бесплатным проездом, проживанием и питанием. Церемония открытия и гала-концерт будет проходить с участием лауреатов прошлых лет и победителями нынешнего конкурса. Традиционно в торжественных мероприятиях фестиваля играет маэстро Денис Мацуев.

Сегодня в рамках Astana Piano Passion зрители столицы смогут оценить мастерство лауреатов прошлых лет. Концерт состоится в камерном зале Астана Опера. 14 мая пройдет сольный концерт известного казахстанского пианиста, заслуженного деятеля Республики Казахстан - Амира Тебенихина (камерный зал театра). В фестивальную неделю состоится ряд мастер-классов членов жюри, на которые оргкомитет приглашает всех желающих повысить свой профессиональный уровень. Преподаватели лучших фортепианных школ мира поделятся секретами исполнительского мастерства в процессе занятий с участниками конкурса не прошедшими в финал.

Призовой фонд Astana Piano Passion составляет $ 60 000. Премии также получают педагоги, чьи воспитанники стали лауреатами. Учредителями предусмотрено множество дополнительных призов и других приятных сюрпризов.

Фестиваль-конкурс традиционно поддерживает акимат столицы Казахстана. Руководитель управления культуры акимата г. Нур-Султана Болат Мажагулов считает, что Astana Piano Passion не только раскрывает юные таланты, но и пропагандирует казахскую фортепианную музыку на международном уровне, что конкурс стал знаковым и важным событием культурной жизни страны: «Astana Piano Passion» - одно из самых ярких и престижных событий, которые проходят в Казахстане и нашей столице.

Его куратором и руководителем является выдающийся пианист современности, виртуоз и просто потрясающий человек - Денис Мацуев. Мы проводим его в пятый раз, и за этот небольшой период было открыто много новых имен, причем не только в Казахстане, но и во всем мире. Это радует, потому что фортепианное искусство является одним из столпов классической музыки», - сказал Болат Мажагулов.

«Даже не верится, что мы проводим в столице Казахстана уже пятый фестиваль-конкурс!» - отметил председатель жюри Astana Piano Passion Денис Мацуев.

«Когда мы задумывали этот проект с Имангали Тасмагамбетовым, то и представить себе не могли, что будет такой результат, и что лучшие молодые пианисты мира будут съезжаться в Нур-Султан и дарить людям свое не по годам зрелое искусство. Я благодарю всех, кто принимает участие в организации этого уникального проекта, а народ Казахстана за то гостеприимство, с которым здесь всегда принимают наших потрясающих участников. Ваше тепло и доброта прославили Казахстан на весь мир!», - подчеркнул Денис Мацуев.

«Традиционно акцент во время выступления конкурсантов делается на исполнении произведений отечественных композиторов. Ведь сам фестиваль когда-то и задумывался, чтобы о казахстанской школе пианистического искусства узнали во всем мире. Благодаря этому конкурсу мы не только раскрываем новые таланты, мы пропагандируем нашу казахскую музыку на мировом уровне», - отметила руководитель управления культуры и спорта города Нур-Султан Нарима Мухамбеталина.

В состав жюри V юбилейного фестиваля вошли музыканты с мировым именем из семи стран мира: директор Центральной музыкальной школы, профессор, заслуженный артист России Валерий Пясецкий, заслуженный деятель Республики Казахстан и почетный профессор Кыргызской Национальной Консерватории Амир Тебенихин (Казахстан-Германия), заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Толеген Мухамеджанов (Казахстан), член Американского общества им. Листа и почетный член Тринити-колледжа музыки в Лондоне, профессор Ли Минцян (Гонконг, Китай), лауреат международных конкурсов, профессор Максим Могилевский (США), профессор международной академии «Встречи с Маэстро» г. Имола, академик Флорентийской академии Музы Борис Петрушанский (Италия), основатель и руководитель Международного фестиваля и Академии в Вербье Мартин Энгстрем (Швеция).

Полуфинал и финал конкурса, мастер-классы членов жюри можно будет посетить бесплатно. Билеты на платные концерты: торжественное открытие, Гала-концерт, концерт лауреатов прошлых лет и Амира Тебенихина будут продаваться в кассах ГТОБ Астана Опера и на сайте театра.

График конкурса:

13 мая

Камерный зал Астана Опера.

Первый день полуфинала.

12:00 -14:00 - прослушивание конкурсантов младшей группы.

15:00-19:00 - прослушивание конкурсантов средней группы.

19:30 - концерт лауреатов прошлых лет - Санжарали Копбаева (Казахстан), Шио Окуи (Япония), Александра Ключко (Россия).

14 мая

Камерный зал Астана Опера.

Второй день полуфинала.

12:00 - 18:00 - прослушивание конкурсантов старшей группы.

19:00 - сольный концерт члена жюри Astana Piano Passion, Заслуженного деятеля РК, солиста Казахконцерта, лауреата международных конкурсов Амира Тебенихина.

15 мая

Камерный за Астана Опера.

12:00 - 18:00 - мастер-классы членов жюри Ли Минцзяна (Китай) и Максима Могилевского (США с участниками, не прошедшими в финал.

Вход свободный.

19:00 - награждение и концерт полуфиналистов.

16 мая

Большой концертный зал Астана Опера.

16:00 -17:30 - финал конкурса (младшая группа).

18:00-21:00 - финал конкурса (средняя группа).

17 мая

Камерный зал Астана Опера.

11:00-14:30 - мастер-класс члена жюри Бориса Петрушанского (Италия) с участниками, не прошедшими в финал.

Вход свободный.

Большой концертный зал Астана Опера.

18:00-22:00 - финал (старшая группа).

18 мая

Большой концертный зал Астана Опера.

18:00 - торжественная церемония закрытия и гала-концерт с участием Дениса Мацуева