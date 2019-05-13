Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 25 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Конкурс молодых пианистов «Astana Piano Passion» проходит в Нур-Султане

13 Мая 2019 13:36 113
Поделиться:
Конкурс молодых пианистов «Astana Piano Passion» проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В театре «Астана Опера» прошла пресс-конференция, посвященная открытию V Международного конкурса молодых пианистов «Astana Piano Passion» с участием художественного руководителя, председателя жюри Дениса Мацуева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Новости по теме

Туркестан посетили журналисты из Республики Саха
Столичные мастера возрождают старинные казахские ремесла «Астана Балет» подготовил весеннюю премьеру

В пресс-конференции также приняли участие вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова,  директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Галым Ахмедьяров, заместитель руководителя управления культуры и спорта столичного акимата Нарима Мухамбеталина.

С 12 по 18 мая 2019 года в столице Казахстана  проходит V международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов Astana Piano Passion. Он был основан в 2013 году благодаря совместной  инициативе выдающегося музыканта, Народного артиста России Дениса Мацуева, Имангали Тасмагамбетова   (ныне посла Республики Казахстан в Российской Федерации) и  Общественного фонда «Accordi di Astana» при поддержке акимата и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 2013 года Astana Piano Passion по праву занимает достойное место в ряду знаковых событий мирового классического искусства и имеет высокий рейтинг среди международных конкурсов. Основными целями фестиваля являются открытие новых звезд фортепианного искусства, поддержка талантливых юных музыкантов, развитие  национальной фортепианной школы,  укрепление творческих связей и традиций между фортепианными школами разных стран, популяризация казахской и мировой классической музыки.

В конкурсе состязаются юные пианисты в возрасте до 18 лет в трех  возрастных группах: младшей (до 10 лет), средней (11-14 лет) и старшей (15-18 лет). Его география  постоянно расширяется. За  историю существования Astana Piano Passion было принято более 600 заявок из 50 стран.  С каждым годом желающих принять участие в конкурсе-фестивале  становится все больше. 

Для прозрачности судейства все этапы музыкального состязания  транслируются онлайн и доступны для зрителей всего мира. Благодаря современным технологиям   программы предыдущих лет увидели более 700 тысяч пользователей Интернета. С 12  по 18 мая 2019 зрители смогут следить за ходом  выступлений юных пианистов в режиме online на  официальном сайте конкурса и сайте Министерства культуры Российской Федерации.

Astana Piano Passion проходит в три этапа: отборочный тур (по видеозаписям), полуфинал (исполнение сольной программы) и финал (исполнение концерта с оркестром).

В 2019 году оргкомитет принял 114 заявок из 20 стран мира:  36 заявок из России, 20 - из Казахстана, 15 - из Китая, 5 - из Австралии, по 4 заявки - из Беларуси, Грузии, Монголии и Южной Кореи, по 3 - из Украины и США, по 2 - из Азербайджана, Болгарии, Канады, Сербии, Японии, по 1 - из Израиля, Коста-Рики, Румынии, Польши, Тайваня.

 

В результате отборочного тура определились следующие полуфиналисты. 

 

Младшая группа:

1. Ляман Сеидова/Laman Seyidova - Азербайджан, Баку

2. Ли Цихань/Li Zihan - Китай, Цзинань

3. Shang-en pai - Taiwan, Taipei

4. Абдугулов Расул/Abdugulov Rasul - Казахстан, Алматы

5. Бирюков Николай/Birjukov Nicolaj - Россия, Троицк

6. Внутских Захар/Vnutskih Zahar - Россия, Москва

7. Kunho Jang - Seoul, Korea

8. Толстова Софья /Tolstova Sofiya - Россия, Москва

9. Цыганков Константин/Cygankov Konstantin - Россия, Краснодар

10. Чудинова Полина/Chudinova Polina - Россия, Белореченск

11. Корзун Агафья/Korzun Agafya-  Россия, Москва

Средняя группа:

1.Eunseo Yoo-  Seoul, South Korea

2.Kevin Chen-  Canada, Calgary

3.Xingyu Zhou - Philadelphia, United States

4.Кеппель Генри Алан/Keppel Genry Allan - Казахстан, Алматы

5.Довгань Анастасия /Dovgan Anastasiya - Россия, Москва

6.Небаба Анна/Nebaba Anna -Украина, Киев\

7.Акулов Пётр/Akulov Pyotr - Россия, Москва

8.Adrian Romoff Boca Raton, - Fl, USA

9.Усков Андрей/Uskov Andrey- Россия, Пенза

10. Орлов Федор/Orlov Fedor -Россия, Москва

Старшая группа:

1. Janghyeon Yoon- Seoul, Republic of Korea

2. Рақымов Бекзат- Казахстан, Алматы

3. Pan Wenyuan- China, Beijing

4. Xinchen Wang-, China, Shanghai

5. Асанова Алия/Assanova Aliya -Казахстан, Астана

6. Ланин Арсений/Lanin Arseni -Россия, Москва

7. Немов Даниил/Nemov Daniil -Россия, Москва

8. Осминкина Алёна/Osminkina Alena- Россия, Москва

9. Подорожнова Дарья/Podorojnova Daria -Россия, Ростов-на-Дону

 

Организаторы обеспечивают   победителей отборочного тура и сопровождающих их лиц  бесплатным проездом, проживанием  и питанием. Церемония открытия и гала-концерт будет проходить с участием лауреатов прошлых лет и победителями нынешнего конкурса. Традиционно в торжественных мероприятиях фестиваля играет маэстро Денис Мацуев. 

Сегодня в рамках Astana Piano Passion зрители столицы смогут оценить мастерство лауреатов прошлых лет. Концерт состоится  в камерном зале Астана Опера. 14 мая пройдет сольный концерт известного казахстанского пианиста, заслуженного деятеля Республики Казахстан - Амира Тебенихина (камерный зал театра). В фестивальную неделю состоится ряд мастер-классов членов жюри, на которые оргкомитет  приглашает всех желающих повысить свой профессиональный уровень. Преподаватели лучших фортепианных школ мира поделятся секретами исполнительского мастерства в процессе занятий с участниками конкурса не прошедшими в финал.

Призовой фонд Astana Piano Passion составляет $ 60 000. Премии также получают педагоги, чьи воспитанники стали лауреатами. Учредителями предусмотрено множество дополнительных призов и других приятных сюрпризов.

Фестиваль-конкурс традиционно поддерживает акимат столицы Казахстана. Руководитель управления культуры акимата   г. Нур-Султана Болат Мажагулов считает, что  Astana Piano Passion   не только раскрывает юные таланты, но и пропагандирует казахскую фортепианную музыку на международном уровне,  что конкурс стал  знаковым и важным событием культурной жизни страны: «Astana Piano Passion» - одно из самых ярких и престижных событий, которые проходят в Казахстане и нашей столице.

Его куратором и руководителем является выдающийся пианист современности, виртуоз и просто потрясающий человек - Денис Мацуев. Мы проводим его в пятый раз, и за этот небольшой период было открыто много новых имен, причем не только в Казахстане, но и во всем мире. Это радует, потому что фортепианное искусство является одним из столпов  классической музыки», - сказал Болат Мажагулов.

«Даже не верится, что мы проводим в столице Казахстана уже пятый фестиваль-конкурс!» - отметил председатель жюри Astana Piano Passion Денис Мацуев. 

«Когда мы задумывали этот проект с Имангали Тасмагамбетовым, то и представить себе не могли, что будет такой результат, и что лучшие молодые пианисты мира будут съезжаться в Нур-Султан и дарить людям  свое не по годам зрелое искусство. Я благодарю всех, кто принимает участие в организации этого уникального проекта, а народ Казахстана за то гостеприимство, с которым здесь всегда принимают наших потрясающих участников. Ваше тепло и доброта прославили Казахстан на весь мир!»,  - подчеркнул Денис Мацуев. 

«Традиционно акцент во время выступления конкурсантов делается на исполнении произведений отечественных композиторов. Ведь сам фестиваль когда-то и задумывался, чтобы о казахстанской школе пианистического искусства узнали во всем мире. Благодаря этому конкурсу мы не только раскрываем новые таланты, мы пропагандируем нашу казахскую музыку на мировом уровне», - отметила руководитель управления культуры и спорта города Нур-Султан Нарима Мухамбеталина.

В состав жюри V юбилейного фестиваля вошли музыканты с мировым именем из семи стран мира: директор Центральной музыкальной школы, профессор, заслуженный артист России Валерий Пясецкий, заслуженный деятель Республики Казахстан и почетный профессор Кыргызской Национальной Консерватории Амир Тебенихин (Казахстан-Германия), заслуженный деятель Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Толеген Мухамеджанов (Казахстан), член Американского общества им. Листа и почетный член Тринити-колледжа музыки в Лондоне, профессор  Ли Минцян (Гонконг, Китай), лауреат международных конкурсов, профессор Максим Могилевский (США), профессор международной академии «Встречи с Маэстро» г. Имола, академик Флорентийской академии Музы Борис Петрушанский (Италия), основатель и руководитель Международного фестиваля и Академии в Вербье  Мартин Энгстрем (Швеция). 

     Полуфинал и финал конкурса, мастер-классы членов жюри можно будет посетить бесплатно. Билеты на платные  концерты: торжественное открытие, Гала-концерт, концерт лауреатов прошлых лет и Амира Тебенихина  будут продаваться в кассах ГТОБ Астана Опера и на сайте театра.

 

График конкурса: 

13 мая

Камерный зал Астана Опера.

Первый день полуфинала.

12:00 -14:00 - прослушивание конкурсантов младшей группы.

15:00-19:00 - прослушивание конкурсантов средней группы.

19:30 - концерт  лауреатов прошлых лет - Санжарали Копбаева (Казахстан), Шио Окуи (Япония), Александра Ключко (Россия).

14 мая

Камерный зал Астана Опера.

Второй день полуфинала.

12:00 - 18:00 - прослушивание конкурсантов старшей группы.

19:00 - сольный концерт члена жюри Astana Piano Passion, Заслуженного деятеля РК, солиста Казахконцерта, лауреата международных конкурсов Амира Тебенихина.

15 мая

Камерный за Астана Опера.

12:00 - 18:00 - мастер-классы членов жюри Ли Минцзяна (Китай) и Максима Могилевского (США с участниками, не прошедшими в финал.

         Вход свободный.

19:00 - награждение и концерт полуфиналистов.

16 мая

 Большой концертный зал Астана Опера.

16:00 -17:30 - финал конкурса (младшая группа).

18:00-21:00 - финал конкурса (средняя группа).

17 мая

Камерный зал Астана Опера.

11:00-14:30 - мастер-класс члена жюри Бориса Петрушанского (Италия) с участниками, не прошедшими в финал.

Вход свободный.

Большой концертный зал Астана Опера.

18:00-22:00 - финал (старшая группа).

18 мая

Большой концертный зал Астана Опера.

18:00 - торжественная церемония закрытия и гала-концерт с участием Дениса Мацуева

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура, Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив