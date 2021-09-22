Конкурс молодежного творчества «Жастар жалыны-2021» запущен в Нур-Султане
Конкурс проводится в целях реализации приоритетов и задач в области молодежной политики, создания условий для творческого развития молодежи города, развития духовно-культурного потенциала студенческой молодежи, а также совершенствования системы эстетического и этического воспитания студентов.
Принять участие в ставшем традиционным конкурсе могут студенты столичных вузов до 29 лет, прошедшие вакцинацию против COVID-19.
Участие осуществляется через Комитет по делам молодежи вуза, в котором обучается студент.
Заявки принимаются до 11 октября текущего года. Конкурс проводится по 10 номинациям, в том числе: эстрада; национальный танец; современный танец; музыкальные инструменты; айтыс; поэзия; медиа; театр; рисование; сила молодежи.
Торжественное открытие конкурса состоится 11 октября, а награждение победителей и участников – 16 октября на гала-концерте.