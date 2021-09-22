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    22:16, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Конкурс молодежного творчества «Жастар жалыны-2021» запущен в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление по вопросам молодежной политики сообщило о запуске конкурса молодежного творчества «Жастар жалыны-2021». Участие в нем могут принять студенты городских вузов не старше 29 лет, получившие вакцину против КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Конкурс проводится в целях реализации приоритетов и задач в области молодежной политики, создания условий для творческого развития молодежи города, развития духовно-культурного потенциала студенческой молодежи, а также совершенствования системы эстетического и этического воспитания студентов.

    Принять участие в ставшем традиционным конкурсе могут студенты столичных вузов до 29 лет, прошедшие вакцинацию против COVID-19.

    Участие осуществляется через Комитет по делам молодежи вуза, в котором обучается студент.

    Заявки принимаются до 11 октября текущего года. Конкурс проводится по 10 номинациям, в том числе: эстрада; национальный танец; современный танец; музыкальные инструменты; айтыс; поэзия; медиа; театр; рисование; сила молодежи.
    Торжественное открытие конкурса состоится 11 октября, а награждение победителей и участников – 16 октября на гала-концерте.


    Теги:
    Культура Вакцинация Астана Акимат Общество Молодежь
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