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Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл

15 Января 2023, 10:40
Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла американка Р’Бонни Габриэл

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Корона «Мисс Вселенной» досталась участнице из США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу конкурса в Instagram.

Главная церемония 71-го международного конкурса, прошедшая в субботу в Новом Орлеане (штат Луизиана), состоялась 14 января, в субботу.

Вице-мисс стала представительница Венесуэлы. Третье место завоевала Андреина Мартинес Фунье из Доминиканской Республики.

Казахстан на конкурсе должна была представлять Диана Ташимбетова, однако оргкомитет конкурса «Мисс Казахстан» лишил девушку титула «Мисс Вселенная Казахстан-2022».

© AP Photo/ Gerald Herbert



Фото: AP Photo/ Gerald Herbert


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