Конкурс «Мисс Весна» устроили в колонии в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Мисс Весна» прошел в колонии В Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За титул победительницы боролись четыре участницы. Дамы основательно готовились к каждому этапу: сами продумывали и сшили наряды, работали над творческими номерами, продумывали программу выступления. В состав жюри вошли заместитель начальника департамента УИС по ВКО полковник юстиции Галымжан Балтабаев, начальник женской колонии, представитель прокуратуры Жарминского района, представитель РГП «Енбек».

Женщины тщательно готовились к каждому этапу – сами продумывали наряды и шили, работали над творческими номерами.

«Конкурс проходил в пять этапов, самым ярким из которых стал модный показ и рассказ о себе. Конкурсантки были на высоте. Спонсоры для участниц приготовили оригинальные подарки в виде денежных призов и DVD для каждой участницы», – рассказали в ведомстве.

Также для женщин через Skype организовали поздравление от мужчин из другой колонии. От их имени женщинам вручили цветы, которые они вырастили в теплице колонии.

Цветы подарили через скайп оригинальным образом, для осужденных женщин это было неожиданным сюрпризом. В конце мероприятия женщины выстроились в фигуру «8 марта».