Конкурс «Мисс Весна» устроили в колонии в ВКО
За титул победительницы боролись четыре участницы. Дамы основательно готовились к каждому этапу: сами продумывали и сшили наряды, работали над творческими номерами, продумывали программу выступления. В состав жюри вошли заместитель начальника департамента УИС по ВКО полковник юстиции Галымжан Балтабаев, начальник женской колонии, представитель прокуратуры Жарминского района, представитель РГП «Енбек».
Женщины тщательно готовились к каждому этапу – сами продумывали наряды и шили, работали над творческими номерами.
«Конкурс проходил в пять этапов, самым ярким из которых стал модный показ и рассказ о себе. Конкурсантки были на высоте. Спонсоры для участниц приготовили оригинальные подарки в виде денежных призов и DVD для каждой участницы», – рассказали в ведомстве.
Также для женщин через Skype организовали поздравление от мужчин из другой колонии. От их имени женщинам вручили цветы, которые они вырастили в теплице колонии.
Цветы подарили через скайп оригинальным образом, для осужденных женщин это было неожиданным сюрпризом. В конце мероприятия женщины выстроились в фигуру «8 марта».