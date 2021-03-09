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    18:31, 08 Март 2021 | GMT +6

    Конкурс «Мисс Весна» устроили в колонии в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Мисс Весна» прошел в колонии В Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    За титул победительницы боролись четыре участницы. Дамы основательно готовились к каждому этапу: сами продумывали и сшили наряды, работали над творческими номерами, продумывали программу выступления. В состав жюри вошли заместитель начальника департамента УИС по ВКО полковник юстиции Галымжан Балтабаев, начальник женской колонии, представитель прокуратуры Жарминского района, представитель РГП «Енбек».

    Женщины тщательно готовились к каждому этапу – сами продумывали наряды и шили, работали над творческими номерами.

    «Конкурс проходил в пять этапов, самым ярким из которых стал модный показ и рассказ о себе. Конкурсантки были на высоте. Спонсоры для участниц приготовили оригинальные подарки в виде денежных призов и DVD для каждой участницы», – рассказали в ведомстве.

    Также для женщин через Skype организовали поздравление от мужчин из другой колонии. От их имени женщинам вручили цветы, которые они вырастили в теплице колонии.

    Цветы подарили через скайп оригинальным образом, для осужденных женщин это было неожиданным сюрпризом. В конце мероприятия женщины выстроились в фигуру «8 марта».


    Теги:
    Пенитенциарная система Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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