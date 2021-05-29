Конкурс мастеров «Менің Отаным – менің Қазақстаным» прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается проведение районного этапа конкурса «Менің Отаным – менің Қазақстаным» среди мастеров декоративно – прикладного искусства и ремесленников. В этом году мероприятие приурочено к празднованию 30-летия Независимости РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Как отметили организаторы КГУ «Коғамдык келісім», конкурс проводится с целью воспитания казахстанского патриотизма, реализации творческого потенциала мастеров, развития казахского национального искусства и активного продвижения ценностей труда.

Список экспонатов выставки состоял из десятков наименований различных предметов быта и декора, изобразительного искусства. Множество творений ручной работы не оставили равнодушным ни одного гостя и членов жюри, восхищение вызывало все – вышивка, бисеро- и кружевоплетение, предметы быта из дерева и птицы из пластика, изделия в традиционной национальной технике лоскутного шитья, картины из шерсти и песка.

Каждый экспонат выставки поражал своей уникальностью и неповторимостью. Членам жюри пришлось нелегко, но все-таки были определены победители, которым вручили грамоты и ценные призы. Главный приз – Гран-при достался Кариму Бектасу из Шортандинского района, представленные им экспонаты соответствовали всем критериям творческого состязания. Почетное первое место занял Геннадий Конкушев, житель города Акколь, его коллекция степных птиц, выполненных из пластика вызвала восхищение не только у членов жюри, но и у самих участников.

Председатель жюри, Ермек Нугманов выразил благодарность всем участникам конкурса.

«Мы все больше и больше убеждаемся, как много среди нас талантливых людей! Наша задача не только познакомить с их творчеством, но и обязательно создать условия для того, чтобы их умение творить и создавать удивительные шедевры передавалось подрастающему поколению», - поделился руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Ермек Нугманова.

К слову, этот конкурс пополнил ряд многочисленных творческих мероприятий, проводимых в регионе к юбилею суверенитета страны.



