Конкурс мастеров искусства проводится в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе запущен областной конкурс мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства «Менің Отаным - менің Қазақстаным», посвященный 30-летию Независимости Казахстана. Творческое состязание будет проходить на протяжении нескольких месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Конкурс проводится с целью воспитания казахстанского патриотизма, реализации творческого потенциала мастеров, развития казахского национального искусства и активного продвижения ценностей труда.

Как отметили сами организаторы, КГУ «Қоғамдық келісім», по условиям конкурса с апреля по июнь в каждом районе организовываются выставки изделий декоративно-прикладного искусства, по итогам которых лучшие работы будут отобраны на областной заключительный этап.

«В апреле выставки на высоком уровне проведены в Зерендинском и Бурабайском районах. На них были представлены работы как любителей, так и профессиональных мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства. Авторы презентовали оригинальные и красочные изделия из фетра, дерева, кожи, глины, пластики, бисера, природных материалов, обереги для дома, вышивку, валяние, вязание и другие разнообразные работы, что еще раз подтверждает наличие богатой многонациональной культуры нашего народа», - сообщили в КГУ «Қоғамдық келісім».

Участников конкурса оценивает жюри, в составе которого представители общественных структур Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім». При оценке работ учитываются технические критерии, эстетика, дизайн и творческий подход.

Этот конкурс пополнил ряд многочисленных творческих мероприятий, проводимых в регионе к юбилею Независимости страны.