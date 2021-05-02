Конкурс мастеров искусства проводится в Акмолинской области
Конкурс проводится с целью воспитания казахстанского патриотизма, реализации творческого потенциала мастеров, развития казахского национального искусства и активного продвижения ценностей труда.
Как отметили сами организаторы, КГУ «Қоғамдық келісім», по условиям конкурса с апреля по июнь в каждом районе организовываются выставки изделий декоративно-прикладного искусства, по итогам которых лучшие работы будут отобраны на областной заключительный этап.
«В апреле выставки на высоком уровне проведены в Зерендинском и Бурабайском районах. На них были представлены работы как любителей, так и профессиональных мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства. Авторы презентовали оригинальные и красочные изделия из фетра, дерева, кожи, глины, пластики, бисера, природных материалов, обереги для дома, вышивку, валяние, вязание и другие разнообразные работы, что еще раз подтверждает наличие богатой многонациональной культуры нашего народа», - сообщили в КГУ «Қоғамдық келісім».
Участников конкурса оценивает жюри, в составе которого представители общественных структур Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім». При оценке работ учитываются технические критерии, эстетика, дизайн и творческий подход.
Этот конкурс пополнил ряд многочисленных творческих мероприятий, проводимых в регионе к юбилею Независимости страны.