Конкурс мастеров художественного чтения проходит в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Четвертый год подряд в Атырау проходит республиканский конкурс мастеров художественного чтения имени Жумекена Нажимеденова – поэта, писателя, соавтора текста Государственного гимна Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе «Көркемсөз оқу шеберлері» принимают участие 16 мастеров художественного чтения в возрасте 18-35 лет со всего Казахстана. Каждый из участников должен прочитать отрывки из двух произведений Жумекена - прозу и поэзию.





Цель конкурса - пропаганда творческого наследия Жумекена Нажимеденова, воспитание через его произведения национального духа и патриотизма.





Оценивать финалистов будет жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства. Председатель – лауреат премии Президента РК, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов. В состав жюри также вошли Бауыржан Карабеков, Жумабай Кулиев, Сериккали Хасан, Абильхан Тулеушев.





«При оценивании конкурсантов особый упор будет сделан на интонацию и чистоту речи, выбор художественного текста, умение держать себя на сцене, а также выбранный стиль сценического костюма. Победителей и участников ждут дипломы, благодарственные письма и денежные призы», - рассказал Мереке Кулкенов.







