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Конкурс мастеров художественного чтения проходит в Атырау

17 Октября 2019 17:00
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Конкурс мастеров художественного чтения проходит в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Четвертый год подряд в Атырау проходит республиканский конкурс мастеров художественного чтения имени Жумекена Нажимеденова – поэта, писателя, соавтора текста Государственного гимна Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе «Көркемсөз оқу шеберлері» принимают участие 16 мастеров художественного чтения в возрасте 18-35 лет со всего Казахстана. Каждый из участников должен прочитать отрывки из двух произведений Жумекена - прозу и поэзию.


Цель конкурса - пропаганда творческого наследия Жумекена Нажимеденова, воспитание через его произведения национального духа и патриотизма.


Оценивать финалистов будет жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства. Председатель – лауреат премии Президента РК, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов. В состав жюри также вошли Бауыржан Карабеков, Жумабай Кулиев, Сериккали Хасан, Абильхан Тулеушев.


«При оценивании конкурсантов особый упор будет сделан на интонацию и чистоту речи, выбор художественного текста, умение держать себя на сцене, а также выбранный стиль сценического костюма. Победителей и участников ждут дипломы, благодарственные письма и денежные призы», - рассказал Мереке Кулкенов.



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Ключевые слова: Атырауская область, Культура,
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Автор:

А. Соколов

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