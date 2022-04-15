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    21:12, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Конкурс малых грантов в поддержку волонтёрских инициатив проводят в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление по вопросам молодежной политики проводит конкурс малых грантов на сумму 350 тыс. тенге, направленных на поддержку волонтерских инициатив среди активной молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    «Этот проект реализуется третий год подряд. Наша цель - поддерживать позитивные инициативы граждан, волонтеров и волонтерских организаций. Приглашаю всех принять участие в конкурсе – внести свой вклад в процветание столицы», - сказал руководитель управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султана Кайрат Камбаров.

    Инициативы, которые представляются на конкурсе, призваны решить экологические, экономические, социальные проблемы города. Также принимаются проекты по направлениям: инновации, наука, спорт и другие.

    Заявки на участие принимаются до 23:59 часов 22 апреля по электронной почте: [email protected].
    С положением конкурса и формами заявок можно ознакомиться в аккаунте @ns_jastary в Instagram.


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