Конкурс «Лучший педагог» стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня учителя в Казахсатне стартовал конкурс «Лучший педагог». Победители получат премии в размере 3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Участие в конкурсе могут принять штатные учителя организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. В этом году проведена объемная работа в части цифровизации: все этапы конкурса – от регистрации участников до подведения итогов республиканского этапа – полностью оцифрованы.

Прием документов начинается 12 сентября и продлится до 22 сентября 2022 года. Информация о конкурсе будет размещена на сервисе kundelik.kz, которым пользуются все 380 тыс. учителей Казахстана.

Также впервые за всю историю конкурса все этапы – прием заявок на участие, регистрация, подача конкурсной документации, оценивание – будут осуществляться на портале teachercontest.iac.kz.

«Конкурс имеет важное значение, поскольку он предоставляет возможность отметить труд десятков педагогов, которые являются лучшими из лучших. Мы увеличили призовой фонд и надеемся, что это станет мотивацией для прихода в профессию сильных специалистов и данью уважения к тем, кто трудится в профессии не один десяток лет. На звание «Лучший педагог» могут претендовать учителя, которые работают в организациях образования и имеют непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент представления документов. Это педагоги детских садов, школ и колледжей. В рамках конкурса будут учтены вклад педагога в развитие системы образования, его профессиональное мастерство и результативность деятельности. Отмечу, что с каждым годом растет не только количество претендентов, но и уровень их подготовленности. Это говорит о повышении статуса педагога и качества образования в целом. В этом году каждый педагог, участвующий в конкурсе, после заполнения анкеты сможет отслеживать дальнейшую динамику конкурса – на каком из этапов находятся участники, какие баллы им были выставлены экспертами», – сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Конкурс состоит из трех этапов: І – районный/ городской уровень, ІІ – областной уровень; ІІІ – республиканский уровень. На республиканский уровень по итогам двух конкурсов проходят те педагоги, которые смогли набрать наивысшие баллы.

Республиканский конкурс «Лучший педагог» проводится с 2012 года. За это время в рамках конкурса отмечено около 600 педагогов организаций дошкольного и среднего, технического и профессионального образования.

Обладатели звания «Лучший педагог» получат не только денежное вознаграждение в размере 3 млн тенге, но и нагрудные знаки.