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Конкурс красоты «Мисс СНГ-2018» стартовал в Астане

27 Июля 2018 20:07 199
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Конкурс красоты «Мисс СНГ-2018» стартовал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовал конкурс красоты «Мисс СНГ-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, конкурс «Мисс СНГ» впервые проводится в Астане. 
 
По приезду в столицу Казахстана, конкурсанток свозили в курортную зону Бурабай, чтобы они могли полюбоваться местными красотами. Участницам была представлена специальная экскурсионная программа по удивительным местам «Жемчужины Казахстана». Горы Кокшетау, многочисленные озера, культурно-архитектурный комплекс на поляне Абылай хана, Иманаевский ручей (водопад). 
 
За титул самой красивой девушки Содружества Независимых Государств поборются 25 конкурсанток-победительниц из 16 стран-участниц (в их числе Грузия, Украина, Эстония, Литва, Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет.

Для того, чтобы удостоиться чести представлять свою страну в конкурсе, участницы прошли сложный отбор из нескольких этапов.

Конкурсантки прибыли в Астану за 10 дней до финала. За это время они познакомятся с традициями и обычаями казахстанского народа, а также посетят популярные достопримечательности Астаны, примут участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях.
На конкурсе участницы продемонстрируют национальные костюмы, а также продефилируют в вечерних нарядах. В эксклюзивной шоу-программе примут участие звезды мировой эстрады, талантливые артисты и именитые дизайнеры.

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Ключевые слова: Культура, 20-летие Астаны, СНГ,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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