Конкурс красоты «Мисс СНГ-2018» стартовал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовал конкурс красоты «Мисс СНГ-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, конкурс «Мисс СНГ» впервые проводится в Астане.



По приезду в столицу Казахстана, конкурсанток свозили в курортную зону Бурабай, чтобы они могли полюбоваться местными красотами. Участницам была представлена специальная экскурсионная программа по удивительным местам «Жемчужины Казахстана». Горы Кокшетау, многочисленные озера, культурно-архитектурный комплекс на поляне Абылай хана, Иманаевский ручей (водопад).



За титул самой красивой девушки Содружества Независимых Государств поборются 25 конкурсанток-победительниц из 16 стран-участниц (в их числе Грузия, Украина, Эстония, Литва, Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет.



Для того, чтобы удостоиться чести представлять свою страну в конкурсе, участницы прошли сложный отбор из нескольких этапов.



Конкурсантки прибыли в Астану за 10 дней до финала. За это время они познакомятся с традициями и обычаями казахстанского народа, а также посетят популярные достопримечательности Астаны, примут участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях.

На конкурсе участницы продемонстрируют национальные костюмы, а также продефилируют в вечерних нарядах. В эксклюзивной шоу-программе примут участие звезды мировой эстрады, талантливые артисты и именитые дизайнеры.