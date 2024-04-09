Конкурс красоты ахалтекинских лошадей пройдет в Туркменистане

Глава Туркменистана подписал распоряжение о проведении 27 апреля 2024 года международного конкурса красоты ахалтекинских лошадей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации Turkmenportal, конкурс будет проведен по случаю Национального праздника туркменского скакуна. Помимо конкурса красоты ахалтекинских коней, также запланированы конкурсы среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательств, дизайнеров и телеоператоров. Их задачей будет художественное воплощение красоты ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции, фотоснимках и на телеканалах.

Ахалтекинцы - одна из древнейших пород лошадей. В Туркменистане эти животные считаются национальным достоянием. Лошадь этой породы изображена на гербе страны. Во многих городах страны им установлены памятники.

Национальный день туркменского скакуна масштабно отмечается с 2011 года. Как правило, он сопровождается серией мероприятий и торжеств. За несколько дней до начала главных событий проводятся конные состязания, собирается заседание международной ассоциации ахалтекинского коневодства, проходят научные конференции и выставки.