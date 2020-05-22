Конкурс имени Бейсена Куранбека среди журналистов стартует в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявило о старте конкурса на премию «Жігер» имени известного казахстанского журналиста Бейсена Куранбека. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Главная цель конкурса, организованного в память о Бейсене Куранбеке, - выявление талантливых молодых журналистов, содействие их дальнейшему профессиональному развитию в медиаотрасли. Премия будет присуждаться по 4 номинациям: лучший ТВ сюжет на социальную тему; лучшая статья на социальную тему; лучший материал на социальную тему (в социальных сетях); лучшая фотография на социальную тему. В конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные (возраст 18-35 лет) молодые журналисты (телевидение, печатные издания, интернет-ресурсы), а также фотографы и блогеры. Лучшие работы будут определены членами специального жюри. В состав жюри войдут известные медиа-менеджеры, журналисты, общественные деятели, внесшие значительный вклад в развитие отечественных СМИ», - сообщила в Telegram пресс-служба министерства.

Прием заявок для участия в конкурсе «Жігер» осуществляется с 26 мая по 15 июня 2020 года. Заявление для участия будут приниматься на сайте mdq.kz. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры» (mdq.kz).

Торжественное награждение лауреатов Премии пройдет накануне профессионального праздника работников СМИ.

Напомним, 18 мая т.г. стало известно, что на 49-м году жизни скончался известный журналист Бейсен Куранбек.

Бейсен Куранбек родился 9 декабря 1971 года в селе Кызылжар Кербулакского района Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Трудовой путь начал с работы корреспондентом, ответственным секретарем республиканской газеты «Спорт». В дальнейшем связал свою жизнь с казахским телевидением, работал на телеканалах «Рахат», «31 канал», «Хабар», в Президентском телерадиокомплексе. В 2002-2012 годах был главным директором Алматинского областного телеканала «Жетысу». В 2013-2017 годах был ведущим популярного социально-бытового ток-шоу «Айтуға оңай» на телеканале «Казахстан». С сентября 2017 года вел программу «Қарекет» на национальном телеканале. С октября 2014 года работал генеральным директором Алматинского областного телеканала «Жетысу».