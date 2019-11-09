Конкурс имени Батырхана Шукенова стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 19:00 на сцене Большого зала Казахской Государственной Филармонии им. Жамбыла состоялся концерт по случаю открытия II Республиканского конкурса исполнителей на медных духовых и ударных инструментах имени Батырхана Шукенова, передает МИА «Казинформ».

В концерте приняли участие ведущие коллективы и исполнители различных направлений: Духовой оркестр, ансамбли домбристов и кобызистов Казахской национальной консерватории им.Курмангазы, Государственный квинтет деревянных духовых инструментов, Ансамбль старинной музыки D'EL'SA Consort, а также лауреаты международных конкурсов: Жанат Ерманов, Мурат Бисенгалиев, Дина Курманалинова, Муса Керимбаев, Гульнара Курамбаева, Жанар Хидуанова, Асель Алина, Арухат Мусаипов и др.





Традиционно, в день открытия конкурса, прозвучали композиции на темы песен Батырхана Шукенова. Любимые и знакомые мелодии оживут в исполнении необычного состава инструментов: кобыза, органа, фортепиано, ударных инструментов, саксофона и др.

С особой теплотой зал встретил выступление Нурдаулета Умбеталиева. «Маленький тубист» специально приехал в Алматы из Нур-Султана, чтобы выступить на открытии конкурса. В сопровождении народной артистки РК Жании Аубакировой Нурдаулетом было исполнено «Скерцино» Бобровского.





По словам Бауржана Шукенова, председателя попечительского совета Фонда имени Батырхана Шукенова, конкурс не только обрел своего постоянного слушателя и поклонника, но и занял заметное место в культурной жизни страны:«Мы рады тому, что благодаря конкурсу создается среда новых музыкантов, которые получают известность не только в Алматы или Нур-Султане, но по всей стране...Мы рассчитываем на то, что конкурсанты покажут высочайший класс и профессионализм. В ближайшие годы мы планируем выйти на международный уровень, и уверены, что вместе с нашими партнерами этот план осуществится».





Как отметил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова, музыка Батырхана Шукенова – настоящая, отзывается в сердцах людей, а сам Батыр – исполнитель, которого по-особенному любят ценители хорошей музыки.«Батыр оставил нам богатое творческое наследие, мы и наши потомки будем слушать и наслаждаться его песнями еще многие годы. Мы должны не просто сохранить творчество Батыра, а вдохновить им и взрастить на нем новых исполнителей мировой величины, новых звезд. Именно с этой целью Фонд Булата Утемуратова поддерживает все проекты Фонда имени Батырхана Шукенова, включая издание нот песен Батыра на казахском языке, издание дисков со всем сольным творчеством певца, присуждение именных стипендий одаренным студентам музыкальных вузов и школ и, наконец, проведение уже второго музыкального конкурса имени Батырхана Шукенова», - сказал М.Айтмагамбетов.





Ранее, в день открытия, была проведена жеребьевка – определена последовательность выступления музыкантов. В течение двух дней – 10 и 11 ноября, конкурсантам предстоит играть сольную программу на сцене Большого зала Казахской Государственной Филармонии им.Жамбыла. 12 ноября пройдет прослушивание-концерт среди джазовых ансамблей. В финале в сопровождении ГАСО РК (Государственный Академический Симфонический оркестр Республики Казахстан – прим.ред.) музыкантам предстоит сыграть произведение крупной формы - концерты Рахмадиева, Арутюняна, Римского-Корсакова и других композиторов в зависимости от номинации. Все прослушивания проходят в открытом режиме. Для тех, кто хочет лично поддержать музыкантов, подробное расписание доступно по ссылке . Также при поддержке компании «Казахтелеком» на сайте batyr.foundation организована онлайн трансляция.

Конкурс проводится в Алматы с 9 по 13 ноября по шести номинациям: труба, валторна, тромбон, туба, ударные и джазовый ансамбль.





Первый республиканский конкурс исполнителей на деревянных духовых инструментах имени Батырхана Шукенова состоялся в Алматы в 2018 году и проходил по пяти номинациям – флейта, гобой, кларнет, фагот и саксофон. В общей сложности в конкурсе приняли участие 43 молодых исполнителя со всего Казахстана, включая учащихся и студентов музыкальных учебных заведений и профессионалов. Призовой фонд конкурса составил 5 250 000 тенге. Ключевой целью конкурса является поддержка и привлечение внимания общественности к духовому исполнительству Казахстана, поощрение молодых талантов.



