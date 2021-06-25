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    02:19, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Конкурс грантов в поддержку волонтерских инициатив пройдет в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан проводит конкурс «Малые гранты, направленные на поддержку волонтерских инициатив» среди активной молодежи в возрасте от 14 до 29 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Прием заявок будет осуществляться до 2 июля текущего года.

    В рамках конкурса будут определены 20 победителей из числа молодежи, которые получат мини-грант в размере 300 000 тенге для реализации своих волонтерских инициатив.

    Основная цель мероприятия - выявление активной молодежи города Нур-Султан в возрасте от 14 до 29 лет, реализующей волонтерские инициативы.

    Проекты-конкурсанты должны решать экологические, экономические, социальные проблемы города. Кроме того, принимаются проекты по таким направлениям, как инновации, наука, спорт и др.

    Теги:
    Астана Акимат Общество Волонтёрство Молодежь
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