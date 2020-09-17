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Конкурс госзакупок на 6,6 млн тенге отменила прокуратура в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
17 Сентября 2020, 15:00
Конкурс госзакупок на 6,6 млн тенге отменила прокуратура в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районе им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области прокуратура отменила конкурс государственных закупок на сумму в 6,6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, одна из школ района решила приобрести на эту сумму 2,1 тысячи литров моторного масла. Такой объем учебное заведение планировало использовать за один календарный год. Однако на балансе школы имеется всего одна «Газель».

«Использование приобретаемого объема товара одной автомашиной в течение года физически невозможно. По результатам рассмотрения акта надзора виновное лицо привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Организатор конкурса закупку товара отменил. Защищены материальные интересы государства на сумму 6,6 млн тенге», - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее Антикоррупционная служба области сообщала о том, что мониторинг закупок через портал «Единое окно госзакупок» позволил сэономить 55 млн тенге. В департаменте подробно рассказывали, каким образом проводится мониторинг, и назвали основные нарушения.



Северо-Казахстанская область   Коррупция  
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