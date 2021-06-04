Конкурс фотографий в честь Дня госсимволов состоялся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - День государственных символов – это особый праздник, объединяющий всех казахстанцев. В честь этого события прошел фотоконкурс «Это мой флаг» на площадке социальной сети Instagram, организатором которого выступил молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики Шортандинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В этом году мероприятие состоялось в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан.

По информации акимата района, главной целью фотоконкурса является формирование патриотизма и культуры молодежи, проявление чувств гордости за Родину.

В преддверии празднования Дня государственных символов были подведены итоги фотоконкурса. Призовые места были определены по наибольшему количеству лайков. Первое место занял ученик школы №3 поселка Шортанды Орал Орынбасар.

«Государственные символы воплощают собой те ценности, на которых основана политика, проводимая Главой государства. Это – открытость, миролюбие, свобода, независимость и согласие. Поэтому Государственные символы имеют большое нравственное значение для подрастающего поколения», - отметил заместитель акима района Мерей Акшалов.

Победителям были вручены благодарственные письма и памятные сувениры от организаторов.

В рамках празднования Дня государственных символов в регионе пройдут более тысячи разноформатных мероприятий.