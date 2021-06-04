Конкурс фотографий в честь Дня госсимволов состоялся в Акмолинской области
В этом году мероприятие состоялось в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан.
По информации акимата района, главной целью фотоконкурса является формирование патриотизма и культуры молодежи, проявление чувств гордости за Родину.
В преддверии празднования Дня государственных символов были подведены итоги фотоконкурса. Призовые места были определены по наибольшему количеству лайков. Первое место занял ученик школы №3 поселка Шортанды Орал Орынбасар.
«Государственные символы воплощают собой те ценности, на которых основана политика, проводимая Главой государства. Это – открытость, миролюбие, свобода, независимость и согласие. Поэтому Государственные символы имеют большое нравственное значение для подрастающего поколения», - отметил заместитель акима района Мерей Акшалов.
Победителям были вручены благодарственные письма и памятные сувениры от организаторов.
В рамках празднования Дня государственных символов в регионе пройдут более тысячи разноформатных мероприятий.