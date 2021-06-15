Конкурс для журналистов в честь 30-летия Независимости Казахстана объявили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Фонд Нурсултана Назарбаева объявляют ежегодный международный конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы» среди работников печатных и электронных средств массовой информации, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Цели конкурса – популяризация идей и инициатив Елбасы как основы казахстанской государственности, информационное продвижение достижений страны за годы Независимости в международном пространстве, создание моральных и материальных стимулов для творческой самореализации и профессионального роста работников печатных и электронных СМИ, выявление новых перспективных имен в казахстанском и международном журналистских сообществах.

Конкурс проводится по пяти номинациям, «Лучший телевизионный материал», «Лучший радиоматериал», «Лучшая статья в газетах и журналах», «Лучшая публикация в интернет-СМИ» и «Лучшая публикация в зарубежных СМИ».

В конкурсе могут принять участие профессиональные журналисты как на индивидуальной, так и на коллективной основе.

К участию в конкурсе принимаются оригинальные авторские материалы, официально обнародованные (опубликованные, выпущенные в эфир, размещенные в интернете) в период с 10 октября 2020 года по 10 октября 2021 года (включительно).

Итоги конкурса подведет конкурсная комиссия, в состав которой входят известные журналисты, видные государственные и общественные деятели Казахстана. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в канун Дня Независимости.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в явочном порядке, почтовым отправлением либо электронной почтой: [email protected] в срок до 20 октября (включительно) 2021 года. Адрес: Z05S5X1, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. А. Бокейхана, 1А, каб.343, с пометкой «На конкурс «Независимость Казахстана и Елбасы»: (7172) 693056, 693057, 693053, 693059).

С подробной информацией об условиях и сроках проведения конкурса можно ознакомиться на сайтах: www.presidentlibrary.kz и www.fnn.kz.