Конкурс «Парасат» среди журналистов стартовал в Казахстане

Сенат Парламента Республики Казахстан объявляет старт Конкурса «Парасат» среди представителей средств массовой информации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Парламента РК.

К участию в Конкурсе по освещению деятельности Сената допускаются материалы как авторских коллективов, так и отдельных авторов, размещенные в СМИ в период с 21 мая прошлого года по 20 мая текущего года.

Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе и присылать свои работы. Полный текст правил Конкурса и необходимые бланки для заявлений размещены на официальном сайте Сената в разделе «Для СМИ».

Завершение приема материалов – 10 июня. Подведение итогов и объявление лауреатов Конкурса будет приурочено ко Дню работников средств массовой информации РК.

Материалы необходимо направлять на электронную почту Пресс-службы Сената: Senat_Press@parlam.kz

Телефоны для справок: 74-72-27, 74-71-37