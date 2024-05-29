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    14:15, 29 Май 2024 | GMT +6

    Конкурс «Парасат» среди журналистов стартовал в Казахстане

    Журналистские расследования могут стать основанием для проверки госслужащих и олигархов
    Фото: pixabay.com.

    Сенат Парламента Республики Казахстан объявляет старт Конкурса «Парасат» среди представителей средств массовой информации, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Парламента РК.

    К участию в Конкурсе по освещению деятельности Сената допускаются материалы как авторских коллективов, так и отдельных авторов, размещенные в СМИ в период с 21 мая прошлого года по 20 мая текущего года.

    Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе и присылать свои работы. Полный текст правил Конкурса и необходимые бланки для заявлений размещены на официальном сайте Сената в разделе «Для СМИ».

    Завершение приема материалов – 10 июня. Подведение итогов и объявление лауреатов Конкурса будет приурочено ко Дню работников средств массовой информации РК.

    Материалы необходимо направлять на электронную почту Пресс-службы Сената: Senat_Press@parlam.kz

    Телефоны для справок: 74-72-27, 74-71-37

    Теги:
    Сенат Парламента Конкурс Журналист СМИ
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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