Конкурс для женщин-предпринимателей «Алтын оймак» проходит в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» реализует проект для женщин-предпринимателей «Алтын оймак». Об этом сообщила заместитель председателя правления НПП «Атамекен», председатель Совета деловых женщин при палате Ляззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы говорим о нашем новом проекте, который продвигаем в рамках «Атамекена» – это конкурс «Алтын оймак». Сфера легкой промышленности на 90% женская – и возглавляют, и задействованы в этой отрасли. Проект стартовал 4 марта. Мы обошли 600 предприятий легкой промышленности, начиная с крупных, охвачены дизайнеры, индивидуальные предприниматели, а также фрилансеры, которые хотели бы превратить в бизнес свое первое образование», – сказала Л. Рамазанова.

По ее словам, эти профессии практически 30 лет были невостребованными. Проектом охвачены 1 500 женщин, среди которых – дизайнеры, швеи, а также руководители крупных предприятий. Конкурс проводится по таким номинациям, как «Лучший дизайн повседневной одежды», «Лучший дизайн деловой одежды», «Лучший дизайн спортивной одежды», «Лучший дизайн детской одежды». Все представляемые на конкурс образцы одежды должны содержать элементы казахского национального орнамента.

Как сообщила Л. Рамазанова, в конкурсе приняли участие около 90 субъектов бизнеса, 8 конкурсантов прошли в первый тур. Во втором туре участвуют 97 конкурсантов. В рамках проекта им предоставляется нетворкинг-площадка для кооперации. Приглашены зарубежные байеры и ритэйлеры, чтобы они могли получить выход на предприятия. При этом субъекты бизнеса получают точки сбыта, возможность для кооперации.

Второй тур пройдет в рамках конкурса «Лучший товар Казахстана». Стоит задача – объединить все существующие конкурсы, которые продвигают казахстанские товары, в единую площадку. Партнерами проекта выступают Азиатский банк развития и Всемирный банк.

Л. Рамазанова также отметила, что около 46% прошедших обучение по линии НПП «Атамекен» более 500 тыс. предпринимателей – это женщины.