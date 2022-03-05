Конкурс длинноволосых красавиц провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 длинноволосых красавиц в возрасте от 16 до 25 лет приняли участие в областном конкурсе «Бұрымды қыз» в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, все участницы были отобраны на конкурс в городах и районах Акмолинской области.

По словам организаторов, целью конкурса стало возрождение забытой национальной самобытной культуры и искусства, традиций и обычаев, воспитание честности, благородства.

«Коса испокон веков считалась украшением представительниц женского пола. У казахского народа, всегда ценившего красивые женские волосы, существовали обряды, традиции и запреты, связанные с ними. Красоту казахских девушек не раз воспевали акыны и композиторы. Пропаганда традиционных ценностей казахского народа, возрождение традиций и обычаев, формирование художественного вкуса и повышение культурного уровня важны в воспитании молодежи», - поделилась руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.





Конкурс состоял из трех этапов. В первом девушки рассказали о себе и своей семье посредством видеослайдов. Во втором - в номинации «Білікті қыз» участницы отвечали на вопросы, касающиеся традиций и обычаев, а также продолжали известные пословицы. В третьем этапе «Қыз-елдің көркі» конкурсантки показали дефиле в национальной одежде. Длину прядей девушек определяли в номинации «Шолпысы әсем жарасып белге».









По итогам конкурса обладательницей Гран-при стала София Жолдыбай из Жаксынского района. В номинации «Білікті қыз» победила Дильназ Альмагамбетова из Ерейментауского района, номинации «Көрікті қыз» удостоилась Аружан Галымжанова из Аршалынского района, а в номинации «Сымбатты қыз» одержала победу Нуршырак Бахытбек из Кокшетау.

Победительницы были награждены дипломами и ценными призами.



