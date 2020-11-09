Конкурс детективных произведений впервые пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге «О принимаемых мерах по противодействию наркопреступности» официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз рассказал о запуске первого в истории Казахстана республиканского конкурса детективных произведений «Серт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в истории Казахстана Министерство внутренних дел РК объявляет о проведении республиканского конкурса детективных произведений «Серт». Конкурс проводится в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Основные цели конкурса - повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, а также казахстанского патриотизма, воспитание сотрудников органов внутренних дел в духе беззаветного служения Родине, верности Присяге и служебному долгу, обеспечение надежной безопасности и спокойствия наших граждан», - сообщил Нурдильда Ораз.

Прием ранее не опубликованных детективных произведений крупных жанров прозы (романов от 80 и повестей от 50 страниц) будет проводиться с 1 апреля по 1 мая 2021 года.

Произведение должно соответствовать критериям, обозначенным в положении о конкурсе, с которым можно ознакомиться на официальном портале ведомства, на сайте Polisia.kz и на официальных страницах министерства, в социальных сетях региональных департаментов полиции.

Итоги конкурса подведут жюри из числа известных писателей и поэтов, критиков и литературоведов, общественных деятелей, журналистов и ветеранов органов внутренних дел.