17 Октября 2022, 22:00

Конкурс Dala Dauysy с призовым фондом 46 млн тенге стартовал в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал творческий конкурс Dala Dauysy с призовым фондом 46 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

«Министерство культуры и спорта РК в целях поддержки создания и популяризации произведений в жанрах традиционного, классического, эстрадного и театрального искусства объявляет о проведении республиканского конкурса Dala Dauysy. Конкурс с общим призовым фондом 46 млн тенге включает в себя 16 премий по 5 номинациям.

«Сегодня важно оказывать поддержку авторам новых произведений искусства. Именно поэтому мы объявляем конкурс «DALA DAUYSY». Убежден, что новый проект послужит толчком для популяризации творчества новых молодых авторов, новых произведений, в том числе патриотических песен», – пояснил глава МКС РК Даурен Абаев.

Победители будут награждены в декабре 2022 года в 5 номинациях: «Лучшая фольклорная музыка», «Лучшая классическая музыка», «Лучшее драматургическое произведение», «Лучшее произведение музыкально-театрального жанра», «Республика әні» в эстрадном жанре. Кроме того, предусмотрены два специальных приза Минкультуры и спорта.

Заявки авторов новых произведений на участие в республиканском конкурсе принимаются до 15 ноября.





Фото: mtsprout.nl











