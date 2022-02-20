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Конкурс чтецов стихов Кадыра Мырзали прошел в Актау

20 Февраля 2022 10:39
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Конкурс чтецов стихов Кадыра Мырзали прошел в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прошел областной конкурс чтецов стихов Кадыра Мырзали. В мероприятии приняли участие 28 учащихся из городов и районов области . Участники состязались в трех номинациях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Гран-при в номинации «Сөздің бәрі құдіретті» ( «Слово всемогущее» ) получил Кабиболла Акжол из города Жанаозена.

«Конкурс чтения стихов Кадыра Мырзали в этом году прошел интересно. Для меня и жизненный путь, и творчество поэта являются примером», - сказал Кабиболла Акжол.

В номинации «Кейбір жырым дән ұшырып қырманда, кейбір жырым бақташы боп жүр маңда» (о силе поэтических строк поэта) лучшим стал ученик 8 класса из Мунайлинского района Мадениет Саматұлы.

Гран-при в номинации «Қуып шығар қызыл сөзді ой кейін» получил ученик 11 класса Жанарыс Аскербаев из Мангистауского района. Учащимся, занявшим призовые места в каждой номинации, была вручена специальная награда. Учащиеся, ставшие победителями, теперь будут защищать честь области на республиканском конкурсе чтецов стихов Кадыра Мырзали.

«Ребята приехали на поэтическое состязание с хорошей подготовкой. Главная цель конкурса - повышение интереса учащихся к поэзии, повышение творческих способностей школьников, развитие у детей богатого литературного языка, повышение мастерства чтения художественного слова. В глобализирующуюся эпоху такие мероприятия должны быть организованы масштабно», - отметила организатор мероприятия, руководитель Центра образования «Дарын» Несибели Куатова.


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#Память   #Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Аружан Саптарова

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