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Конкурс бардовской песни среди школьников устроили в Павлодарской области

29 Декабря 2021 22:29
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Конкурс бардовской песни среди школьников устроили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские школьники приняли участие в конкурсе бардовских песен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В детско-юношеском центре экологии и туризма отдела образования Павлодара дистанционно проведён традиционный городской фестиваль бардовской песни «Иртышский перезвон-2021». В фестивале приняли участие более 40 учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских объединений центра экологии и туризма города», - рассказали в отделе образования Павлодара.

Прослушивание конкурсантов в четырёх возрастных группах прошло по пяти номинациям: «Исполнитель песни под гитару», «Дуэт», «Ансамбль», «Авторская песня», «Туристско-краеведческая песня». В исполнении конкурсантов прозвучали песни о дружбе, туристской романтике, походах, красоте Прииртышья.

В номинации «Ансамбль» (в возрасте 11-12 лет) первое место заняли ансамбли «Зелёная карета» школы № 41, «Әуен» школы № 25. В их исполнении под гитару прозвучали песни «Үш Қоңыр» на слова Н. Назарбаева, музыку А. Коразбаева и «Мой Павлодар» (авторская песня Ирины Стрелец».

«В номинации «Туристско-краеведческая песня» первое место заняли Бережная Елизавета, учащаяся школы № 32 (11-12 лет), Минеев Владимир, учащийся школы-лицея № 16 (13-15 лет), Дьяченко Антон (15-18 лет), воспитанник клуба «Вертикаль» центра. В их исполнении под гитару прозвучали песни «Павлодар» (авторская песня Марины Каримовой), «Изгиб гитары жёлтой» (авторская песня Олега Митяева)», - сообщили в ведомстве.

В номинации «Дуэт» лучшим стал дуэт в составе Киры Ротановой и Вероники Жаменкиной, учащихся школы № 41 (11-12 лет). В их исполнении под гитару прозвучала авторская песня Ирины Стрелец «Три Аккорда».

«В номинации «Авторская песня» первое место занял Антон Немченко (16 - 18 лет), воспитанник клуба «Вертикаль». В его исполнении под гитару прозвучала песня «Баян» - авторская песня Марины Каримовой».

Наконец, в номинации «Исполнитель песни под гитару» «золото» этого состязания завоевали Анфиса Семенец, учащаяся школы № 5, Дмитрий Рейхерт, учащийся школы № 40, Даниля Биянова из школы № 41, Нургали Альмуханов , учащийся школы № 24. В исполнении самой юной победительницы фестиваля семилетней Анфисы прозвучала песня «Три белых коня» - авторская песня Евгения Крылатова. Игре на гитаре она учится в детской музыкальной школе Павлодара с 5 лет.


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#Павлодарская область   #Образование   #Культура  
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Автор:

Антон Гагарин

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