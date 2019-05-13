Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 12 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Конкурс «Аяулы жас келін» провели в Уланском районе ВКО

13 Мая 2019 05:03 121
Поделиться:
Конкурс «Аяулы жас келін» провели в Уланском районе ВКО

САГЫР. КАЗИНФОРМ - В Уланском районе Восточно-Казахстанской области выбрали лучшую молодую невестку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

В рамках реализации госпрограммы «Рухани жаңғыру» в селе Сагыр прошел конкурс «Аяулы жас келін-2019».

Целью конкурса являются пропаганда среди молодежи обычаев и традиций казахского народа.

Молодым невесткам предстояло в борьбе за звание лучшей келін продемонстрировать все свои таланты и знание национальных традиций.  

По итогам конкурса 1-ое место заняла Айгерим Шагиева из Таргынского сельского округа. 

 

Фото: altaynews.kz 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Культура, Восточно-Казахстанская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив