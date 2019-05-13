Конкурс «Аяулы жас келін» провели в Уланском районе ВКО

САГЫР. КАЗИНФОРМ - В Уланском районе Восточно-Казахстанской области выбрали лучшую молодую невестку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

В рамках реализации госпрограммы «Рухани жаңғыру» в селе Сагыр прошел конкурс «Аяулы жас келін-2019».

Целью конкурса являются пропаганда среди молодежи обычаев и традиций казахского народа.

Молодым невесткам предстояло в борьбе за звание лучшей келін продемонстрировать все свои таланты и знание национальных традиций.

По итогам конкурса 1-ое место заняла Айгерим Шагиева из Таргынского сельского округа.

Фото: altaynews.kz