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Конкурс «Аяулы жас келін» провели в Уланском районе ВКО
13 Мая 2019 05:03 121
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САГЫР. КАЗИНФОРМ - В Уланском районе Восточно-Казахстанской области выбрали лучшую молодую невестку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.
В рамках реализации госпрограммы «Рухани жаңғыру» в селе Сагыр прошел конкурс «Аяулы жас келін-2019».
Целью конкурса являются пропаганда среди молодежи обычаев и традиций казахского народа.
Молодым невесткам предстояло в борьбе за звание лучшей келін продемонстрировать все свои таланты и знание национальных традиций.
По итогам конкурса 1-ое место заняла Айгерим Шагиева из Таргынского сельского округа.
Фото: altaynews.kz
Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Культура, Восточно-Казахстанская область,
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