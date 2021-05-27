Конкурентоспособность Казахстана зависит от каждого человека – Федерация профсоюзов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Гульнара Жумагельдиева рассказала о работе над повышением конкурентоспособности людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня от конкурентоспособности каждого человека зависит глобальная конкурентоспособность всей страны. В докладе Международной организации труда по вопросам сферы будущего труда говорится о праве на обучение в течение всей жизни, о создании возможностей для профессионального переобучения. Обеспечение работникам права на профессиональное обучение в течение всей трудовой жизни - это амбициозная задача, которая способна принести большие экономические выгоды», - сказала Гульнара Жумагельдиева на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

Она напомнила, что для достижения целей по обеспечению квалифицированными кадрами потребностей экономики и спроса на рынке труда, в нашей стране с 2017 года утвержден Национальный классификатор занятий, который вступил в действие с 2018 года.

«Его реализация происходит через развитие Национальной системы квалификаций, что позволяет осуществлять долгосрочное планирование востребованных профессий и способствует обеспечению баланса между рынком труда и системой образования. Устаревают одни профессии, появляются новые и соответственно модифицируются квалификационные требования к работникам и к уровню их подготовки. В результате возникает необходимость изменения в механизме повышения качества рабочей силы», - подчеркнула спикер.

«Мы считаем, что внедрение Национальной системы квалификаций способствует тому, чтобы люди с любым уровнем доходов имели доступ к системе профессионального обучения, возможность профессионального роста и получения более высокой заработной платы, а также были востребованы на рынке труда в течение всей жизни», - заключила Г. Жумагельдиева.