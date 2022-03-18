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Конкурентоспособность госслужбы повысилась в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
18 Марта 2022, 02:02
Конкурентоспособность госслужбы повысилась в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области повысилась конкурентоспособность государственной службы, заметно сократилось число вакансий в исполнительных органах. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области Токтамыс Жумагулов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за последние четыре года количество кандидатов на госслужбу из частного сектора увеличилось в 4 раза. То есть, если в 2017 году этот показатель составлял 10 кандидатов, то по итогам 2021 года уже 39.

«Вместе с тем, в Мангистауском акимате сократилось количество вакансий – со 159 в 2017 году и до 53 - в 2021 году. В качестве позитивных тенденций в сфере государственной службы в Мангистауской области можно отметить снижение числа уволенных работников - с 7,5% до 5,7% за последние четыре года. Это также ликвидация дефицита кадров в сельских акиматах», - отметил Токтамыс Жумагулов.

По его словам, за последние годы в регионе возрос общий интерес населения к государственной службе, увеличился ряд высококвалифицированных специалистов государственных органов. Так, если в 2017 году Академию государственного управления при президенте РК окончили два человека, то в 2021 году уже 12, то есть в шесть раз больше.

Мангистауская область   Госслужба  
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