Конкурентная политика находится под личным контролем Главы государства - Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конкурентная политика входит в число приоритетных направлений экономического развития Казахстана и находится под личным контролем Главы государства. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывают исследования, международные организации отмечают ключевое значение конкуренции для государства. К примеру, и ОЭСР, и Всемирный экономический форум, и Стратегический исследовательский институт США говорят, что только конкуренция может привести к повышению стандартов уровня жизни населения, мотивирует внедрение инноваций, увеличивает продуктивность, привлекает инвестиции. Вопрос здоровой конкуренции на локальном уровне прямым образом влияет на конкурентоспособность на международной арене и в целом определяет шансы страны на вхождение в 30 самых развитых государств мира. В этой связи, конкурентная политика входит в число приоритетных направлений экономического развития Казахстана и находится под личным контролем Главы государства», - рассказал Серик Жумангарин в ходе международного круглого стола «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства».

Председатель агентства отметил, что история антимонопольного регулирования в стране берет свое начало на заре суверенитета Казахстана, когда был создан Государственный комитет Казахской ССР по поддержке новых экономических структур и ограничению монополистической деятельности – это первое антимонопольное ведомство.

«Становление антимонопольного органа тесно связано с развитием нормативно-правовой базы в области конкуренции – в тот же период был принят первый закон, регулирующий отношения, связанные с конкуренцией - Закон Казахской ССР «О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности», основной задачей которого явилось обеспечение перехода страны к рыночной экономике. Начиная с 1991 года, Казахстан прошел через множество трансформаций нормативной правовой базы и институциональных конструкций», - отметил он.

«При этом законодательство в области конкуренции в Казахстане долгое время в качестве основного инструмента политики использовало защитные механизмы. В первую очередь, к ним относится применение антитрастового положения. Сложность заключается в том, что оно направлено, прежде всего, на устранение правонарушений, а не на развитие конкуренции», - добавил Серик Жумангарин.