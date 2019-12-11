Конкуренция в легкой промышленности очень большая - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о важности производства отечественной одежды и школьной формы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе первого съезда отечественных производителей легкой промышленности аким Нур-Султана отметил несколько предприятий легкой промышленности, активно вошедших на рынок не только Казахстана, но и экспортирующих свою продукцию за рубеж. Вместе с тем, он также рассказал о важности производства отечественными предприятиями школьной одежды.

«На примере компании «Ютария» можно сказать, как наша легкая промышленность может развиваться. Понятно, что в этой сфере, на этом рынке конкуренция очень большая. Потому что, народ капризный, смотрит на дизайн, на качество, смотрит на его цену. Мы знаем, как предприятие «Ютария» начинало свою работу и чего достигло. Здесь работают порядка 500 человек. На внутреннем рынке очень большой спрос, а также экспортирует. Мы радуемся тому, что наши производители легкой промышленности уже могут шить даже школьную одежду», - рассказал Алтай Кульгинов.

По его словам, раньше завозили даже школьные формы.

«Когда мы раньше занимались акциями «Дорога в школу», по всеобучу, много родителей жаловались, что многие тендеры выигрывают коммерсанты, по их словам. Привозят непонятно откуда одежду с несоответствующим качеством и размером. Мы (на съезде) собрали крупные предприятия, которые производят в Алматы, Шымкенте, Нур-Султане, Петропавловске. На примере таких предприятий как «Ютария», «GLASMAN», «Алтын адам» качество школьной формы очень хорошее, и цена приемлемая. Это на примере школьной формы. Если мы в первую очередь свою продукцию поставим своим жителям, это уже будет хорошим результатом», - считает аким.

Напомним, в столице проходит первый съезд отечественных производителей легкой промышленности. В работе мероприятия принимают участие более 120 предприятий, дизайнеры и специалисты в данной сфере.