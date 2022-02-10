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Конкретные меры для выведения майнинга из тени рассмотрело Правительство РК

10 Февраля 2022 10:38
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Конкретные меры для выведения майнинга из тени рассмотрело Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - В рамках исполнения поручений Главы государства Премьер-Министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросу «серого» цифрового майнинга в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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До 2021 года рост потребления электрической энергии составлял 2%. По итогам прошедшего года данный показатель превысил 6%. Столь существенный прирост — следствие теневого майнинга.

В целях недопущения роста дефицита электрической энергии в стране, а также выведения из теневого сектора данного вида деятельности Премьер-Министр дал ряд конкретных поручений соответствующим министерствам, связанных с необходимостью законодательного урегулирования этой деятельности, в том числе введения лицензирования.
В настоящее время осуществляется разработка необходимых поправок в законодательство по вопросам майнинга.
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#Правительство РК   #Криптовалюта  
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