Конкретные меры для выведения майнинга из тени рассмотрело Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - В рамках исполнения поручений Главы государства Премьер-Министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросу «серого» цифрового майнинга в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

До 2021 года рост потребления электрической энергии составлял 2%. По итогам прошедшего года данный показатель превысил 6%. Столь существенный прирост — следствие теневого майнинга.

В целях недопущения роста дефицита электрической энергии в стране, а также выведения из теневого сектора данного вида деятельности Премьер-Министр дал ряд конкретных поручений соответствующим министерствам, связанных с необходимостью законодательного урегулирования этой деятельности, в том числе введения лицензирования.

В настоящее время осуществляется разработка необходимых поправок в законодательство по вопросам майнинга.