Конкретные дела изменят имидж страны – Максим Споткай о мероприятиях в честь юбилея Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы», член Национального совета общественного доверия Максим Споткай прокомментировал вышедшую сегодня статью Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самая главная установка и личная позиция Главы государства - юбилей не должен стать чередой помпезных тоев и пустых форумов. В этом году труды писателя переведут на 10 иностранных языков. Будут сняты документальные фильмы и сериал «Абай». Государственная премия в области литературы и искусства отныне будет носить имя великого поэта», - выразил мнение Максим Споткай на своей странице в Facebook .

Он также отметил одну из важных инициатив Главы государства касательно открытия «Центров Абая» при посольствах Казахстана за рубежом.

«Это позволит вывести позиционирование нашей страны на концептуально новый уровень. Нас должны узнавать по культурным достижениям и выдающимся современникам, казахский язык должен стать модным, а кочевой экологический образ жизни и мировоззрение казахов занять достойное место в философской картине мира граждан других стран. На это будут работать создаваемые центры. Это станет инструментом для формирования культурно-идейного концепта «Казахского мира», - подчеркнул спикер.

По словам Максима Споткая, новый импульс получит малая Родина поэта.

«В ВКО будут облагорожены родовой зират Кунанбая и урочище Жидебай. Правительству поручено серьезно заняться социально-экономическим развитием Семея. Музей-заповедник «Жидебай-Борели» перепрофилируются в центр научно-прикладных исследований. Там же построят новое здание «Абай мұрасы», - отметил он.

Кроме того, под эгидой ЮНЕСКО пройдут международные конференции, а также фестивали театров и музыки.

«Все это станет конкретным наполнением 175-летия Года Абая. Думаю, что сам поэт был бы очень доволен, если бы его юбилей не превратили в праздные собрания и бесконечные гала-ужины. Сделать конкретные дела, которые принесут пользу всем нам, изменят имидж страны, повлияют на уровень образования и образованности казахстанцев - все это соответствует внутренним установкам самого Абая, которые мы видим в его произведениях. И это только проектная часть. В статье Президент говорит о новом прочтении Абая и его роли в современном развитии Казахстана», - считает М. Споткай.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан в XXI веке».

Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».



