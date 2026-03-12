телерадиокомплекс президента РК
    09:00, 12 Март 2026 | GMT +5

    Конькобежец Евгений Кошкин выиграл турнир «Серебряный шар» в Нидерландах

    В престижном турнире принимали участие ведущие конькобежцы мира, в том числе, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Джордан Штольц и серебряный призер Олимпиады-2026 Йенинг Де Боо, передает Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Фото: t.me/sportilinet

    Соревнования проходили на дистанции 100 метров. Казахстанец выиграл несколько раундов, а в финале показал время — 9.560.

    К сожалению, 100 метров — не олимпийская дистанция. На Олимпиаде-2026 Евгений Кошкин показал девятый результат на дистанции 500 метров. В ноябре 2025 года Кошкин взял серебро на этапе Кубка мира в США, показав рекордное время в карьере — 33.67.

    Теги:
    Спорт Зимние виды спорта
    Жанара Мухамедиярова
