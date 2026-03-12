09:00, 12 Март 2026 | GMT +5
Конькобежец Евгений Кошкин выиграл турнир «Серебряный шар» в Нидерландах
В престижном турнире принимали участие ведущие конькобежцы мира, в том числе, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Джордан Штольц и серебряный призер Олимпиады-2026 Йенинг Де Боо, передает Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».
Соревнования проходили на дистанции 100 метров. Казахстанец выиграл несколько раундов, а в финале показал время — 9.560.
К сожалению, 100 метров — не олимпийская дистанция. На Олимпиаде-2026 Евгений Кошкин показал девятый результат на дистанции 500 метров. В ноябре 2025 года Кошкин взял серебро на этапе Кубка мира в США, показав рекордное время в карьере — 33.67.