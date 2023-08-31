Конгресс США расследует обстоятельства вывода войск из Афганистана

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Конгресс США запросил содержание опросов руководителей Госдепартамента для расследования вывода войск США из Афганистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол направил письма о предоставлении допросов ключевых чиновников Госдепартамента для расследования хаотичного вывода американских войск из Афганистана.
Список лиц, которых запросил М.Маккол, составили следующие действующие и бывшие должностные лица:
1. Росс Уилсон (Ross Wilson), бывший исполняющий обязанности посла США в Афганистане.
2. Брайан Маккеон (Brian McKeon), бывший заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов.
3. Залмай Халилзад (Zalmay Khalilzad), бывший специальный представитель США по примирению в Афганистане.
4. Кэрол Перес (Carol Perez), бывшая исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по вопросам управления.
5. Джон Басс (John Bass), заместитель государственного секретаря по вопросам управления, бывший посол США в Афганистане.
6. Дерек Чоллет (Derek Chollet), советник госсекретаря.
7. Сьюзи Джордж (Suzy George), руководитель аппарата госсекретаря.
8. Салман Ахмед (Salman Ahmed), директор отдела политического планирования.
9. Дин Томпсон (Dean Thompson), посол США в Непале, бывший исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии.
М.Макколом было отмечено, что в ходе продолжающегося расследования комитет определил, что вышеуказанные лица располагают важной информацией, которая имеет решающее значение для раскрытия причин, почему решение администрации Байдена о выводе войск из Афганистана привело к капитуляции афганских властей перед талибами, гибели 13 и ранению 45 американских военнослужащих, которые можно было предотвратить.
«Это была абсолютная катастрофа эпических масштабов, и я не успокоюсь, пока американский народ не получит ответы, которых он заслуживает. Комитет продолжит опрос действующих и бывших должностных лиц администрации США, причастных к планированию и осуществлению вывода войск», – заявил М.Маккол.
Председатель М.Маккол попросил свидетелей связаться с комитетом, чтобы организовать расшифровку их опросов к 7 сентября 2023 года.