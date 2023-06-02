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Конгресс США предотвратил исторический дефолт, одобрив приостановку потолка госдолга

Автор:  
Татьяна Кудренок
2 Июня 2023, 14:46
Конгресс США предотвратил исторический дефолт, одобрив приостановку потолка госдолга Фото: GETTY IMAGES

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Конгресс США одобрил сделку по отмене госдолга в размере 31,4 триллиона долларов США за несколько дней до дефолта крупнейшей экономики мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Двухпартийный закон был одобрен Сенатом 63 голосами против 36 на следующий день после того, как сделка была одобрена Палатой представителей США.

Президент Джо Байден заявил, что примет эту меру в качестве закона. Его подпись под законопроектом убережет США от катастрофического и первого в истории дефолта по госдолгу.

Прогнозируется, что в понедельник, 5 июня, страна превысит свой текущий потолок долга.

Дефолт ограничит способность правительства занимать больше денег или оплачивать все свои счета. Это также может привести к хаосу за рубежом, повлияв на цены и ставки по ипотечным кредитам в других странах.

На заседании в четверг вечером законопроект был принят при поддержке 44 демократов и 17 республиканцев.

«Америка может вздохнуть с облегчением, потому что нам удалось избежать дефолта», — заявил Сенату лидер демократического большинства Чак Шумер.

Сделка была одобрена в Палате представителей в среду вечером 314 голосами против 117. Около 165 демократов присоединились к 149 республиканцам, которые одобрили его необходимым большинством голосов.

Соглашение приостанавливает действие потолка долга, предела расходов, установленного Конгрессом США, который определяет, сколько денег правительство может занимать до 1 января 2025 года.

Законопроект позволит сэкономить 1,5 триллиона долларов США в течение 10 лет, заявило во вторник независимое Бюджетное управление Конгресса США.

В последний раз США были также близки к превышению потолка своего долга в 2011 году, когда кредитное агентство Standard & Poor's понизило рейтинг страны.


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