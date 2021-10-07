Конгресс инфекционистов проходит в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в открытии II Казахстанского Конгресса инфекционистов «Инфекционные болезни в условиях глобализации: вызовы и решения». В течение двух дней ведущие эксперты в этой области обсудят наиболее актуальные и приоритетные вопросы в данной области, с учетом общемировых глобальных проблем в медицине и здравоохранении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В ходе своего выступления А. Цой остановился на глобальных вызовах, с которыми столкнулся мир в период пандемии коронавирусной инфекции, которой заразились более 230 млн человек и погибли более 5 млн. Мировому сообществу пришлось перестроить экономику и систему здравоохранения, которая испытала колоссальную проверку на прочность и направила все усилия на борьбу с COVID-19.

«В отрасли произведено существенное обновление инфраструктуры и оказаны беспрецедентные меры поддержки медицинских работников. Принятые меры по усилению системы здравоохранения позволяют эффективно оказывать медицинскую помощь», - сказал Алексей Цой.

В это непростое время руководство страны направило все силы на укрепление материально-технической базы системы здравоохранения.

«В настоящее время значительно снизилась заболеваемость COVID-19, от более 8 тысяч до 2 тысяч, это благодаря нашей совместной работе, коллеги. Несмотря на это работа продолжается, акцент переносится на ПМСП, на собственном опыте совершенствуется работа мобильных групп, активируется работа по скринингам, вакцинации», - отметил Алексей Цой.

Вместе с тем, учитывая вызовы, с которыми столкнулась система здравоохранения страны, сформированы основные приоритеты деятельности.

В настоящее время перед системой здравоохранения стоят конкретные масштабные задачи, качественная реализация которых позволят укрепить готовность системы к ликвидации текущих и предотвращению будущих глобальных вызовов, а также обеспечить формирование пациент-ориентированной модели здравоохранения.

«Очень важно, что инфекционные болезни, в особенности COVID-19 занимает центральное место в повестке конгресса, объединивший на своих площадках большое количество участников - представителей профильных министерств, ведущих учёных, экспертов, врачей, молодых ученых из стран дальнего и ближнего зарубежья. Это делает предстоящее событие авторитетной площадкой для конструктивного многостороннего диалога», - считает А. Цой.

В ходе конгресса будет обсужден широкий круг актуальных профессиональных проблем, эксперты обменяются накопленным опытом и лучшими практиками. В этой связи глава Минздрава отметил востребованную деятельность «Регионального общественного объединения врачей инфекционистов», направленную на консолидацию медицинского сообщества, выработку общих подходов в решении задач, перед отечественным здравоохранением.

В завершении выступления А. Цой выразил уверенность, что конгресс будет способствовать продуктивному обмену опытом, обсуждению самых острых проблем отрасли и определению перспектив ее развития на ближайшие годы.