20 Мая 2022 13:22

Конго-крымскую лихорадку обнаружили у жителя Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Кызылорде 205 человек пострадали от укусов клещей. Из них трех жителей города обследовали с подозрением на конго-крымскую лихорадку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Диагноз первого пациента выявили путем лабораторного, эпидемиологического и клинического исследований. Диагнозы двух пациентов изменены в связи с тем, что результаты лабораторных исследований были отрицательными», - прокомментировала пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Айман Жанахаева.

Ранее сообщалось, что более 80 детей обратились за медпомощью после укуса клещей в СКО.

В Алматинской области от укусов клещей пострадали более 800 детей, а в Шымкенте 16 мая зарегистрирован один вероятный случай заболевания конго-крымской лихорадкой.